https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869116507.html

Последствия непредсказуемы. Франция прокляла Макрона

Последствия непредсказуемы. Франция прокляла Макрона - РИА Новости, 03.05.2023

Последствия непредсказуемы. Франция прокляла Макрона

Правительство во главе с президентом приближает революцию, уверены французы, митингующие против пенсионной реформы. Многие сожалеют, что голосовали за Макрона... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:00

2023-05-03T11:33

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Правительство во главе с президентом приближает революцию, уверены французы, митингующие против пенсионной реформы. Многие сожалеют, что голосовали за Макрона. Причем к нему претензии не только как к политику, но и как к человеку. Что происходит в Париже — в материале РИА Новости.Падение "пенсионера"По данным социологической службы Elabe, 69 процентов французов считают переизбрание Макрона в 2022-м ошибкой. В том числе в нем разочаровались 40 процентов тех, кто его тогда поддержал. При упоминании о президенте люди испытывают такие чувства, как несогласие (44 процента), заблуждение (42 процента) и гнев (39 процентов).Кроме того, 79 процентов недовольны работой главы государства с системой здравоохранения, 77 процентов — образования, столько же — его финансовой и миграционной политикой, 75 процентов — тем, как он борется с неравенством, 73 процента — усилиями по защите окружающей среды.Макрон — первый президент за 20 лет, сумевший переизбраться на второй срок. Однако его рейтинг обрушился из-за повышения пенсионного возраста (с 62 до 64 лет). Вопреки массовым акциям протеста, он продавил реформу в обход парламента и убедил Конституционный совет в законности таких действий. В итоге, по результатам опроса BVA, в середине апреля его поддерживали лишь 26 процентов сограждан.Но Макрон не отчаивается. По его словам, народ должен сплотиться вокруг президента и правительства, чтобы в 2027-м к власти не пришла лидер ультраправых Марин Ле Пен. Надо поддерживать реформы и не поддаваться на агитацию оппозиции. Примечательно, что в кампании 2022-го у него была примерно та же риторика: не проголосуете за меня — победят радикалы.Шестая республикаПрофсоюзы и левые активисты призывают к отстранению Макрона. Раз президент не хочет слушать народ, государству нужен другой руководитель, объясняют они. "Сначала наша борьба была экономической, теперь — политическая. Многие хотят отставки правительства, но пока нет тех, кто готов взять власть", — говорит председатель профсоюза "Учитель" Беннуа Коннетабль.Массовые акции продолжаются. Конечно, до революции еще далеко, однако, если государство не попытается наладить диалог с обществом, ситуация обострится, уверены наблюдатели. Так, 1 мая по Франции прокатилась одна из крупнейших волн беспорядков. Только по официальным данным в Париже митинговали 110 тысяч человек, по всей стране — около 780 тысяч. Оппозиция утверждает, что на самом деле — в два раза больше.Демонстранты забрасывали полицейских коктейлями Молотова, фейерверками и камнями, те отвечали слезоточивым газом, водометами и дубинками. Пострадали около 300 протестующих, ранены 108 силовиков. В одного полицейского попала бутылка с зажигательной смесью, у него тяжелые ожоги рук и лица.В ходе уличных боев митингующие захватили ненадолго фешенебельный отель в Марселе, сожгли несколько автомобилей в Лионе, Тулузе и Нанте. В Париже тоже горели машины, разгромили McDonald's, автосалон, ряд офисов. Возле вокзала Аустерлиц даже возвели баррикаду.Геополитический провалФранцузам не нравится не только внутренняя политика Макрона, но и внешняя. Ею недовольны 60 процентов, отмечается в докладе Elabe. К главе Пятой республики есть претензии и у партнеров по ЕС, и в США. Посетив Китай, Макрон сказал газете Les Echos, что Евросоюз должен быть более независимым от США. Для этого, по его мнению, нужно укреплять ВПК, развивать атомную энергетику и не ввязываться в конфликты, в которых у Европы нет собственных интересов. Последнее означало, что Париж не хочет поддерживать Тайвань в противостоянии с Пекином.В ответ глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер тут же заявил, что "для безопасности в Европе необходима твердая приверженность США". Американский сенатор Марко Рубио пригрозил Макрону оставить Европу разбираться с украинским кризисом без участия Вашингтона. Глава Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчин Пшидач указал: влияние США на ЕС наоборот должно усиливаться.Тем не менее Макрон, по информации Bloomberg, поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну проработать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. В Киеве возмутились. Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил Макрону передать часть территории Франции другой стране вместо того, чтобы при поддержке Пекина договариваться с Москвой за спиной украинцев.Перемены неизбежныОпрошенные РИА новости эксперты полагают, что Макрон не сможет вернуть расположение французов. "Президент объявил 100 дней примирения и отправил министров по регионам, чтобы они объясняли необходимость реформ. Однако их встречают стуком пустых кастрюль. Если глава государства считает страницу с пенсионной реформой перевернутой, то у профсоюзов совсем иное мнение", — говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская. Попытки успокоить людей увеличением социальных выплат пока выглядят не слишком убедительно."Рейтинг президента Франсуа Олланда падал до 16 процентов, однако к нему все равно нормально относились как к человеку. Макрон же раздражает многих как личность. Его считают жестоким и некомпетентным", — подчеркивает Преображенская.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Андрей Кудрявцев считает нынешний политический кризис во Франции сильнейшим за последние 30 лет. "Общество очень поляризовано. Когда бунтовали "желтые жилеты", правительство в конце концов выполнило их требования, а сейчас Макрон не собирается идти на уступки. Вместо этого он хочет сокращать государственные расходы и долг", — отмечает эксперт.Вместе с тем Кудрявцев признает: в стране накопилось много проблем, в частности, в образовании и здравоохранении — люди не хотят работать в этих сферах из-за низких зарплат. Государству очень нужны деньги. "Макрону пришлось пройти на тяжелые структурные реформы, но их плохо подготовили и не сумели убедить общество в необходимости таких мер", — уточняет специалист.Как бы то ни было, по конституции Макрона практически невозможно отстранить от власти законным путем — ему править еще четыре года. И даже если парламент заблокирует скандальные реформы, совсем отказаться от них не получится. Французам нужно привести в соответствие социальные завоевания и экономические возможности государства — а этот процесс всегда болезненный.

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

https://ria.ru/20221204/frantsiya-1835899148.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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в мире, франция, париж, европа, марин ле пен, эммануэль макрон, кристиан линднер, политика