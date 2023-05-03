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Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 03.05.2023
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14:22 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869411788.html
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 03.05.2023
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара
Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:22
2023-05-03T14:22
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В превентивных целях проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской средней общеобразовательной школе", - сказал собеседник агентства. По его словам, фронт возгорания ландшафтного пожара составляет полтора километра. В селе свыше 340 жителей. К тушению пожара привлечены 84 человека и 10 единиц техники. В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.
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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара

Жителей села Озерное в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в Курганской области
Работа пожарных МЧС в Курганской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В превентивных целях проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской средней общеобразовательной школе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фронт возгорания ландшафтного пожара составляет полтора километра. В селе свыше 340 жителей. К тушению пожара привлечены 84 человека и 10 единиц техники.
В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек
2 мая, 06:54
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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