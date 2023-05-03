https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869411788.html
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 03.05.2023
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара
Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:22
2023-05-03T14:22
2023-05-03T14:22
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802aeadab3b6509124b28ff6e3bda217.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В превентивных целях проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской средней общеобразовательной школе", - сказал собеседник агентства. По его словам, фронт возгорания ландшафтного пожара составляет полтора километра. В селе свыше 340 жителей. К тушению пожара привлечены 84 человека и 10 единиц техники. В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.
https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048254.html
курганская область
россия
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_654e16ff2d7b9d4f76e711322d133249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара
Жителей села Озерное в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара