https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869411788.html

Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара

Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 03.05.2023

Жителей села в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара

Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:22

2023-05-03T14:22

2023-05-03T14:22

происшествия

курганская область

россия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жителей села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара, фронт возгорания составляет 1,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В превентивных целях проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской средней общеобразовательной школе", - сказал собеседник агентства. По его словам, фронт возгорания ландшафтного пожара составляет полтора километра. В селе свыше 340 жителей. К тушению пожара привлечены 84 человека и 10 единиц техники. В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.

https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048254.html

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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии