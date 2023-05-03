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Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали - РИА Новости, 03.05.2023
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11:41 03.05.2023 (обновлено: 11:43 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали - РИА Новости, 03.05.2023
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:41
2023-05-03T11:43
мария захарова
столкновения в хартуме
судан
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Удалось обойтись без инцидентов и благополучно вывезти на родину всех россиян, а также значительное число иностранных граждан", - заявила Захарова на брифинге. Она уточнила, что на территории страны продолжают оставаться российские граждане. "Я не подразумеваю, что там не осталось наших граждан. Я говорю о тех, кто планировал возвращение на родину", - сказала Захарова. Ранее, министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ и ряда других государств.
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мария захарова, столкновения в хартуме, судан, россия
Мария Захарова, Столкновения в Хартуме, Судан, Россия
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали

Захарова: всех россиян, которые хотели покинуть Судан, эвакуировали

© Минобороны РоссииРоссийские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
© Минобороны России
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удалось обойтись без инцидентов и благополучно вывезти на родину всех россиян, а также значительное число иностранных граждан", - заявила Захарова на брифинге.
Она уточнила, что на территории страны продолжают оставаться российские граждане.
"Я не подразумеваю, что там не осталось наших граждан. Я говорю о тех, кто планировал возвращение на родину", - сказала Захарова.
Ранее, министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ и ряда других государств.
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