https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали - РИА Новости, 03.05.2023
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:41
2023-05-03T11:41
2023-05-03T11:43
мария захарова
столкновения в хартуме
судан
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Удалось обойтись без инцидентов и благополучно вывезти на родину всех россиян, а также значительное число иностранных граждан", - заявила Захарова на брифинге. Она уточнила, что на территории страны продолжают оставаться российские граждане. "Я не подразумеваю, что там не осталось наших граждан. Я говорю о тех, кто планировал возвращение на родину", - сказала Захарова. Ранее, министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ и ряда других государств.
https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, столкновения в хартуме, судан, россия
Мария Захарова, Столкновения в Хартуме, Судан, Россия
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Захарова: всех россиян, которые хотели покинуть Судан, эвакуировали
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удалось обойтись без инцидентов и благополучно вывезти на родину всех россиян, а также значительное число иностранных граждан", - заявила Захарова на брифинге.
Она уточнила, что на территории страны продолжают оставаться российские граждане.
"Я не подразумеваю, что там не осталось наших граждан. Я говорю о тех, кто планировал возвращение на родину", - сказала Захарова.
Ранее, министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ
и ряда других государств.
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие