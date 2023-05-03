https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали

Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали - РИА Новости, 03.05.2023

Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали

Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:41

2023-05-03T11:41

2023-05-03T11:43

мария захарова

столкновения в хартуме

судан

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские граждане, которые планировали возвращение на родину, эвакуированы из Судана без инцидентов, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Удалось обойтись без инцидентов и благополучно вывезти на родину всех россиян, а также значительное число иностранных граждан", - заявила Захарова на брифинге. Она уточнила, что на территории страны продолжают оставаться российские граждане. "Я не подразумеваю, что там не осталось наших граждан. Я говорю о тех, кто планировал возвращение на родину", - сказала Захарова. Ранее, министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ и ряда других государств.

https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html

судан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, столкновения в хартуме, судан, россия