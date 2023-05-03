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Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 03.05.2023
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09:33 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 03.05.2023
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:33
2023-05-03T09:33
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе реализуется масштабная программа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что были проложены восемь кабельных линий 10 кВ. Мероприятия проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Общая присоединенная мощность объекта составила почти 2 МВт", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Южный речной вокзал обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом

Специалисты обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮжный речной вокзал Москвы
Южный речной вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Южный речной вокзал Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе реализуется масштабная программа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что были проложены восемь кабельных линий 10 кВ. Мероприятия проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
"Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Общая присоединенная мощность объекта составила почти 2 МВт", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Южный речной вокзал обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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