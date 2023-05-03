https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html

Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом

Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 03.05.2023

Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:33

2023-05-03T09:33

2023-05-03T09:33

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе реализуется масштабная программа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что были проложены восемь кабельных линий 10 кВ. Мероприятия проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Общая присоединенная мощность объекта составила почти 2 МВт", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Южный речной вокзал обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html

https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков