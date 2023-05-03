https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 03.05.2023
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:33
2023-05-03T09:33
2023-05-03T09:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868458432_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_443ae08abf21508a73d9728270fa8063.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе реализуется масштабная программа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что были проложены восемь кабельных линий 10 кВ. Мероприятия проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Общая присоединенная мощность объекта составила почти 2 МВт", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Южный речной вокзал обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html
https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868458432_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_73e7c94cc446d502476cc89264301438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Специалисты обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала Москвы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала, расположенного в Нагатинской пойме в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе реализуется масштабная программа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения", - отметил Бирюков.
Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития
Заммэра рассказал, что были проложены восемь кабельных линий 10 кВ. Мероприятия проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
"Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Общая присоединенная мощность объекта составила почти 2 МВт", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Южный речной вокзал обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве