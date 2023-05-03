https://ria.ru/20230503/dtp-1869348247.html

Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них

Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них - РИА Новости, 03.05.2023

Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них

Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:08

2023-05-03T11:08

2023-05-03T11:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

дтп

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, количество ДТП снизилось на 6%, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.За первые четыре месяца года в регионе было зарегистрировано 966 ДТП, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года."Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях. В последние недели основной причиной ДТП с погибшими стала невнимательность водителей и пешеходов", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

https://ria.ru/20230502/yamy-1869269148.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп