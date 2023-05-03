Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них
© РИА Новости / Алексей ДаничевАвтомобили дорожно-постовой службы и "скорой помощи" на месте крупного дорожно-транспортного происшествия
Автомобили дорожно-постовой службы и "скорой помощи" на месте крупного дорожно-транспортного происшествия
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, количество ДТП снизилось на 6%, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
За первые четыре месяца года в регионе было зарегистрировано 966 ДТП, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые четыре месяца года в регионе было зарегистрировано 966 ДТП, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
"Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях. В последние недели основной причиной ДТП с погибшими стала невнимательность водителей и пешеходов", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.