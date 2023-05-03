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Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:08 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/dtp-1869348247.html
Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них
Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них - РИА Новости, 03.05.2023
Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них
Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:08
2023-05-03T11:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
дтп
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, количество ДТП снизилось на 6%, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.За первые четыре месяца года в регионе было зарегистрировано 966 ДТП, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года."Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях. В последние недели основной причиной ДТП с погибшими стала невнимательность водителей и пешеходов", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
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московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ДТП

Минтранс МО заявил о снижении числа ДТП и росте количества погибших в них

© РИА Новости / Алексей ДаничевАвтомобили дорожно-постовой службы и "скорой помощи" на месте крупного дорожно-транспортного происшествия
Автомобили дорожно-постовой службы и скорой помощи на месте крупного дорожно-транспортного происшествия - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Автомобили дорожно-постовой службы и "скорой помощи" на месте крупного дорожно-транспортного происшествия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число погибших при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области с начала года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, количество ДТП снизилось на 6%, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

За первые четыре месяца года в регионе было зарегистрировано 966 ДТП, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом
2 мая, 20:01
"Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях. В последние недели основной причиной ДТП с погибшими стала невнимательность водителей и пешеходов", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикДТП
 
 
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