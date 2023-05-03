https://ria.ru/20230503/donetsk-1869390145.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
Украинские войска в 12.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:05
2023-05-03T13:05
2023-05-03T13:17
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, украинские войска в 12.20 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869366677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО