https://ria.ru/20230503/donetsk-1869388995.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив почти за полчаса 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:02

2023-05-03T13:02

2023-05-03T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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нато

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив почти за полчаса 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 12.05 мск было выпущено три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато