Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив почти за полчаса 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 12.05 мск было выпущено три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.