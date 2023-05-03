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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
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11:46 03.05.2023 (обновлено: 12:25 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/donetsk-1869360267.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:46
2023-05-03T12:25
происшествия
донецк
украина
кировский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html
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донецк
украина
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происшествия, донецк, украина, кировский район, нато, сцкк
Происшествия, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкУкраинаКировский районНАТОСЦКК
 
 
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