https://ria.ru/20230503/donetsk-1869360267.html

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:46

2023-05-03T11:46

2023-05-03T12:25

происшествия

донецк

украина

кировский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html

https://ria.ru/20230503/obstrel-1869298485.html

донецк

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, украина, кировский район, нато, сцкк