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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/donetsk-1869331286.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за десять минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:13
2023-05-03T10:13
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.35 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по указанному району города. Кроме того, по данным ведомства, в 8.20 мск украинские военные выпустили по поселку Никольское восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869317547.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 9.35 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по указанному району города.
Кроме того, по данным ведомства, в 8.20 мск украинские военные выпустили по поселку Никольское восемь снарядов калибра 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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