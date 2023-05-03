https://ria.ru/20230503/donetsk-1869331286.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за десять минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:13

2023-05-03T10:13

2023-05-03T10:13

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

украина

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.35 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по указанному району города. Кроме того, по данным ведомства, в 8.20 мск украинские военные выпустили по поселку Никольское восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869317547.html

куйбышевский район

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

куйбышевский район, донецк, украина, нато, происшествия