https://ria.ru/20230503/donbass-1869405557.html

В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов

В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов - РИА Новости, 03.05.2023

В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил вывозить лом и отходы цветных и черных металлов за пределы республики во время действия военного положения. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:56

2023-05-03T13:56

2023-05-03T13:56

экономика

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил вывозить лом и отходы цветных и черных металлов за пределы республики во время действия военного положения. "Постановляю: установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Луганской Народной Республики", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы республики. Указ вступает в силу со дня его опубликования и действует в период действия военного положения. Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования.

https://ria.ru/20230503/polozhenie-1869351084.html

https://ria.ru/20230303/polozhenie-1855588980.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия