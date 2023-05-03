https://ria.ru/20230503/donbass-1869405557.html
В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов
В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов - РИА Новости, 03.05.2023
В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил вывозить лом и отходы цветных и черных металлов за пределы республики во время действия военного положения. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:56
2023-05-03T13:56
2023-05-03T13:56
экономика
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил вывозить лом и отходы цветных и черных металлов за пределы республики во время действия военного положения. "Постановляю: установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Луганской Народной Республики", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы республики. Указ вступает в силу со дня его опубликования и действует в период действия военного положения. Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования.
https://ria.ru/20230503/polozhenie-1869351084.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия
Экономика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия
В ЛНР временно запретили вывоз лома и отходов металлов
В ЛНР запретили вывоз лома, отходов цветных, черных металлов на время военного положения