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Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Минеральное - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Минеральное
Украинские войска обстреляли поселки Широкая Балка и Минеральное в ДНР, выпустив за 25 минут 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:22
2023-05-03T10:22
2023-05-03T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Широкая Балка и Минеральное в ДНР, выпустив за 25 минут 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.50 мск по Минеральному было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869298485.html
https://ria.ru/20230503/donetsk-1869331286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Минеральное
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Широкой Балке и Минеральному