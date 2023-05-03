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Болгария направила запрос о задержанном в Крыму соотечественнике - РИА Новости, 03.05.2023
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20:00 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bolgariya-1869505583.html
Болгария направила запрос о задержанном в Крыму соотечественнике
Болгария направила запрос о задержанном в Крыму соотечественнике - РИА Новости, 03.05.2023
Болгария направила запрос о задержанном в Крыму соотечественнике
Министерство иностранных дел Болгарии не располагает информацией о гражданине страны, задержанном в Крыму в связи с подготовкой теракта, российской стороне... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:00
2023-05-03T20:00
в мире
болгария
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии не располагает информацией о гражданине страны, задержанном в Крыму в связи с подготовкой теракта, российской стороне направлен официальный запрос, заявил болгарский МИД. "МИД поддерживает связь с болгарским консульством в Москве, но на данный момент не располагает информацией. Наше посольство в Москве направило ноту с официальным запросом, но пока не получило ответа", - цитирует коммюнике МИД агентство БТА. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
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в мире, болгария, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым
В мире, Болгария, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Республика Крым
Болгария направила запрос о задержанном в Крыму соотечественнике

Посольство Болгарии в России направило запрос о задержанном в Крыму соотечественнике

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии не располагает информацией о гражданине страны, задержанном в Крыму в связи с подготовкой теракта, российской стороне направлен официальный запрос, заявил болгарский МИД.
"МИД поддерживает связь с болгарским консульством в Москве, но на данный момент не располагает информацией. Наше посольство в Москве направило ноту с официальным запросом, но пока не получило ответа", - цитирует коммюнике МИД агентство БТА.
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
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