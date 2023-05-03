https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869461204.html

В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро

В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро - РИА Новости, 03.05.2023

В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро

Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:10

2023-05-03T17:10

2023-05-03T17:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая председательствует в первом полугодии 2023 года в Совете ЕС. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении еще 1,5 миллиарда евро на создание боеприпасов для Киева. ЕК также предложила потратить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Помимо этого, страны ЕС поставят Украине дополнительное вооружение из своих запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере одного миллиарда евро, говорится в заявлении. Решение о финансировании Брюсселем поставок боеприпасов на Украину приняли в марте на саммите Евросоюза. На эти цели предполагается выделить два миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы два миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Оставшуюся часть планируется использовать для совместных закупок. План ЕС предусматривает передачу Украине в течение года одного миллиона боеприпасов. Кроме того, речь идет о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html

https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862118239.html

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украина, еврокомиссия, евросоюз, нато, в мире