В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро
Страны ЕС одобрили решение о совместной закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая председательствует в первом полугодии 2023 года в Совете ЕС.
«
"Послы ЕС одобрили решение по мерам поддержки украинских войск в рамках Европейского фонда мира посредством одного миллиарда евро на совместные закупки боеприпасов и ракет", — говорится в публикации в Twitter.
Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении еще 1,5 миллиарда евро на создание боеприпасов для Киева. ЕК также предложила потратить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Помимо этого, страны ЕС поставят Украине дополнительное вооружение из своих запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере одного миллиарда евро, говорится в заявлении.
Решение о финансировании Брюсселем поставок боеприпасов на Украину приняли в марте на саммите Евросоюза. На эти цели предполагается выделить два миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы два миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Оставшуюся часть планируется использовать для совместных закупок.
План ЕС предусматривает передачу Украине в течение года одного миллиона боеприпасов. Кроме того, речь идет о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.