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В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 03.05.2023 (обновлено: 17:42 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869461204.html
В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро
В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро - РИА Новости, 03.05.2023
В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро
Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:10
2023-05-03T17:42
специальная военная операция на украине
украина
еврокомиссия
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая председательствует в первом полугодии 2023 года в Совете ЕС. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении еще 1,5 миллиарда евро на создание боеприпасов для Киева. ЕК также предложила потратить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Помимо этого, страны ЕС поставят Украине дополнительное вооружение из своих запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере одного миллиарда евро, говорится в заявлении. Решение о финансировании Брюсселем поставок боеприпасов на Украину приняли в марте на саммите Евросоюза. На эти цели предполагается выделить два миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы два миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Оставшуюся часть планируется использовать для совместных закупок. План ЕС предусматривает передачу Украине в течение года одного миллиона боеприпасов. Кроме того, речь идет о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html
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украина, еврокомиссия, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, В мире
В ЕС одобрили решение о закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро

Страны ЕС одобрили решение о совместной закупке боеприпасов для Киева на миллиард евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Послы стран Евросоюза поддержали совместную закупку вооружения на миллиард евро для помощи Украине, заявили в представительстве Швеции, которая председательствует в первом полугодии 2023 года в Совете ЕС.
«

"Послы ЕС одобрили решение по мерам поддержки украинских войск в рамках Европейского фонда мира посредством одного миллиарда евро на совместные закупки боеприпасов и ракет", — говорится в публикации в Twitter.

Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении еще 1,5 миллиарда евро на создание боеприпасов для Киева. ЕК также предложила потратить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Помимо этого, страны ЕС поставят Украине дополнительное вооружение из своих запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере одного миллиарда евро, говорится в заявлении.
Решение о финансировании Брюсселем поставок боеприпасов на Украину приняли в марте на саммите Евросоюза. На эти цели предполагается выделить два миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы два миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Оставшуюся часть планируется использовать для совместных закупок.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
21 апреля, 16:12
План ЕС предусматривает передачу Украине в течение года одного миллиона боеприпасов. Кроме того, речь идет о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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31 марта, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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