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Блинкен надеется совершить визит в Китай в этом году
Блинкен надеется совершить визит в Китай в этом году - РИА Новости, 03.05.2023
Блинкен надеется совершить визит в Китай в этом году
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется реализовать планы поездки в Китай в текущем году. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:25
2023-05-03T18:25
2023-05-03T18:25
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется реализовать планы поездки в Китай в текущем году. "Да", - сказал Блинкен журналистам, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он осуществить поездку в Китай в текущем году. Ранее в феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен
Блинкен надеется совершить визит в Китай в этом году
Госсекретарь США Блинкен надеется совершить отмененный ранее визит в Китай в этом году