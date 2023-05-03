https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869487069.html

В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле

В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле - РИА Новости, 03.05.2023

В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле

Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:32

2023-05-03T18:32

2023-05-03T19:13

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области.Отмечается, что исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти."Данный порядок действует и в настоящее время", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье)