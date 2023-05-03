https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869487069.html
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле - РИА Новости, 03.05.2023
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле
Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:32
2023-05-03T18:32
2023-05-03T19:13
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области.Отмечается, что исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти."Данный порядок действует и в настоящее время", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0780bc4f38a1d60581f7ea13d271f96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле
В Подмосковье решение о запрете на полеты беспилотников было принято еще в апреле