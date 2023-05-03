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В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле - РИА Новости, 03.05.2023
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18:32 03.05.2023 (обновлено: 19:13 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869487069.html
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле - РИА Новости, 03.05.2023
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле
Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:32
2023-05-03T19:13
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области.Отмечается, что исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти."Данный порядок действует и в настоящее время", - отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье полеты беспилотников запретили еще в апреле

В Подмосковье решение о запрете на полеты беспилотников было принято еще в апреле

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Решение о запрете на полеты беспилотников в Подмосковье было принято еще в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области.
«

"На заседании Оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.
"Данный порядок действует и в настоящее время", - отметили в пресс-службе.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов
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Московская область (Подмосковье)
 
 
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