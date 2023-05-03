https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869485100.html

В Серпухове запретили использовать беспилотники

В Серпухове запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 03.05.2023

В Серпухове запретили использовать беспилотники

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации округа. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:21

2023-05-03T18:21

2023-05-03T18:21

серпухов

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации округа."С 3 мая установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории муниципалитета. Данное решение принято в целях организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также предупреждения террористических и экстремистских актов", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушение пользователем правил использования воздушного пространства влечет за собой административную и уголовную ответственность. О возобновлении использования беспилотных летательных аппаратов будет сообщено дополнительно, добавляется на сайте.

https://ria.ru/20230502/voronezh-1869094071.html

серпухов

россия

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серпухов, россия