https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869485100.html
В Серпухове запретили использовать беспилотники
В Серпухове запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 03.05.2023
В Серпухове запретили использовать беспилотники
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации округа. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:21
2023-05-03T18:21
2023-05-03T18:21
серпухов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации округа."С 3 мая установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории муниципалитета. Данное решение принято в целях организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также предупреждения террористических и экстремистских актов", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушение пользователем правил использования воздушного пространства влечет за собой административную и уголовную ответственность. О возобновлении использования беспилотных летательных аппаратов будет сообщено дополнительно, добавляется на сайте.
https://ria.ru/20230502/voronezh-1869094071.html
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серпухов, россия
В Серпухове запретили использовать беспилотники
В Серпухове ввели запрет на использование беспилотников
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте
администрации округа.
"С 3 мая установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории муниципалитета. Данное решение принято в целях организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также предупреждения террористических и экстремистских актов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение пользователем правил использования воздушного пространства влечет за собой административную и уголовную ответственность. О возобновлении использования беспилотных летательных аппаратов будет сообщено дополнительно, добавляется на сайте.
Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках