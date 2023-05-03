https://ria.ru/20230503/begovaya_kultura-1869370468.html
"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?
"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться? - РИА Новости, 03.05.2023
"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?
Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились.
2023-05-03T12:00
2023-05-03T12:00
2023-05-03T12:14
правда тела
бег
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?
Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились?
audio/mpeg
"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?
Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились?
audio/mpeg
Как отмены марафонов и сложная ситуация с пандемией сказались на популярности бега - рассказывает со-основатель "Бегового сообщества", директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов.2:50 куда и как все бежали6:58 что такое "Беговое сообщество"8:25 зачем нужны "ночные", "красочные" и другие забеги11:15 сколько человек "заманили в бег"13:00 как бег развивает бренды16:30 как город меняется под бегунов18:20 бег после пандемии не бросили19:57 что делать, если кончились слоты21:00 как меняются марафоны21:30 марафоны в городе – за и против24:00 миллионы болельщиков – откуда?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бег, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, бег, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?
Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились.
Как отмены марафонов и сложная ситуация с пандемией сказались на популярности бега - рассказывает со-основатель "Бегового сообщества", директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов.
2:50 куда и как все бежали
6:58 что такое "Беговое сообщество"
8:25 зачем нужны "ночные", "красочные" и другие забеги
11:15 сколько человек "заманили в бег"
13:00 как бег развивает бренды
16:30 как город меняется под бегунов
18:20 бег после пандемии не бросили
19:57 что делать, если кончились слоты
21:00 как меняются марафоны
21:30 марафоны в городе – за и против
24:00
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