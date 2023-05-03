https://ria.ru/20230503/begovaya_kultura-1869370468.html

"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?

"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться? - РИА Новости, 03.05.2023

"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться?

Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились.

2023-05-03T12:00

2023-05-03T12:00

2023-05-03T12:14

правда тела

бег

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться? Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились? audio/mpeg

"Правда тела". Бег сейчас – мода, спорт или способ познакомиться? Что сейчас происходит с беговой культурой в России, прошла ли волна моды на бег или все только начинается? Как появились беговые клубы и зачем они вообще нужны, чем Московский марафон отличается от остальных, откуда берутся миллионные толпы болельщиков, и что делают организаторы, если слоты закончились? audio/mpeg

Как отмены марафонов и сложная ситуация с пандемией сказались на популярности бега - рассказывает со-основатель "Бегового сообщества", директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов.2:50 куда и как все бежали6:58 что такое "Беговое сообщество"8:25 зачем нужны "ночные", "красочные" и другие забеги11:15 сколько человек "заманили в бег"13:00 как бег развивает бренды16:30 как город меняется под бегунов18:20 бег после пандемии не бросили19:57 что делать, если кончились слоты21:00 как меняются марафоны21:30 марафоны в городе – за и против24:00 миллионы болельщиков – откуда?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бег, здоровый образ жизни (зож), аудио