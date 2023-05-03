https://ria.ru/20230503/bali-1869413796.html

Туристический налог на Бали вызвал споры

Туристический налог на Бали вызвал споры - РИА Новости, 03.05.2023

Туристический налог на Бали вызвал споры

Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров туристического налога, сумма варьируется от 30 до 100 долларов... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:03

2023-05-03T15:03

2023-05-03T15:03

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров туристического налога, сумма варьируется от 30 до 100 долларов США, сообщает Financial Review.Министр туризма Индонезии Сандиагу Уно отметил, что правительство рассматривает введение такого налога, но пока предложение на стадии обсуждения.Председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта считает, мера позволит отсеять не готовых к тратам путешественников, которые, по его словам, как правило, создают много проблем.Бали старается справиться с растущим числом гостей, постоянно живут на острове, не ходят в кафе и рестораны, не живут в отелях. Некоторые из них нелегально работают, конкурируя с местными предпринимателями.Кроме того, некоторые приезжие не соблюдает местных обычаев и неуважительно ведут себя в священных местах. С начала года с Бали выдворен 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Недавно сотрудники иммиграционной службы арестовали троих граждан России, которые танцевали в неподобающей одежде в храме.Но введение налога вызвало споры внутри страны. Оппоненты предлагают лучше контролировать источники заработка туристов. Вице-председатель Индонезийской ассоциации генеральных менеджеров отелей на Бали Команг Артана добавил, что россияне с туристическими визами работали в качестве гидов или оказывали другие услуги. По его словам, на Бали рады, что приезжают гости из разных стран, но нужно остановить тех, кто злоупотребляет своими резидентскими или туристическими визами.

https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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