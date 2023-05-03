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Туристический налог на Бали вызвал споры - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
15:03 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bali-1869413796.html
Туристический налог на Бали вызвал споры
Туристический налог на Бали вызвал споры - РИА Новости, 03.05.2023
Туристический налог на Бали вызвал споры
Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров туристического налога, сумма варьируется от 30 до 100 долларов... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:03
2023-05-03T15:03
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров туристического налога, сумма варьируется от 30 до 100 долларов США, сообщает Financial Review.Министр туризма Индонезии Сандиагу Уно отметил, что правительство рассматривает введение такого налога, но пока предложение на стадии обсуждения.Председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта считает, мера позволит отсеять не готовых к тратам путешественников, которые, по его словам, как правило, создают много проблем.Бали старается справиться с растущим числом гостей, постоянно живут на острове, не ходят в кафе и рестораны, не живут в отелях. Некоторые из них нелегально работают, конкурируя с местными предпринимателями.Кроме того, некоторые приезжие не соблюдает местных обычаев и неуважительно ведут себя в священных местах. С начала года с Бали выдворен 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Недавно сотрудники иммиграционной службы арестовали троих граждан России, которые танцевали в неподобающей одежде в храме.Но введение налога вызвало споры внутри страны. Оппоненты предлагают лучше контролировать источники заработка туристов. Вице-председатель Индонезийской ассоциации генеральных менеджеров отелей на Бали Команг Артана добавил, что россияне с туристическими визами работали в качестве гидов или оказывали другие услуги. По его словам, на Бали рады, что приезжают гости из разных стран, но нужно остановить тех, кто злоупотребляет своими резидентскими или туристическими визами.
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туризм, новости - туризм, туристы, бали, индонезия, налоги
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Налоги
Туристический налог на Бали вызвал споры

На Бали обсуждают возможность введения туристического налога размером 30-100 долларов

© iStock.com / tang90246Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия
Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© iStock.com / tang90246
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров туристического налога, сумма варьируется от 30 до 100 долларов США, сообщает Financial Review.
Министр туризма Индонезии Сандиагу Уно отметил, что правительство рассматривает введение такого налога, но пока предложение на стадии обсуждения.
Председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта считает, мера позволит отсеять не готовых к тратам путешественников, которые, по его словам, как правило, создают много проблем.
Бали старается справиться с растущим числом гостей, постоянно живут на острове, не ходят в кафе и рестораны, не живут в отелях. Некоторые из них нелегально работают, конкурируя с местными предпринимателями.
Кроме того, некоторые приезжие не соблюдает местных обычаев и неуважительно ведут себя в священных местах. С начала года с Бали выдворен 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Недавно сотрудники иммиграционной службы арестовали троих граждан России, которые танцевали в неподобающей одежде в храме.
Но введение налога вызвало споры внутри страны. Оппоненты предлагают лучше контролировать источники заработка туристов. Вице-председатель Индонезийской ассоциации генеральных менеджеров отелей на Бали Команг Артана добавил, что россияне с туристическими визами работали в качестве гидов или оказывали другие услуги. По его словам, на Бали рады, что приезжают гости из разных стран, но нужно остановить тех, кто злоупотребляет своими резидентскими или туристическими визами.
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