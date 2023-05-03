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Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб - РИА Новости, 03.05.2023
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Липецкая область
 
10:34 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/avtoklub-1869334077.html
Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб
Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб - РИА Новости, 03.05.2023
Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб
В Дом культуры города Лебедянь Липецкой области передали автоклуб, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:34
2023-05-03T10:34
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. В Дом культуры города Лебедянь Липецкой области передали автоклуб, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, автоклуб представляет собой автомобиль, который легко трансформируется в концертную площадку, уже оборудованную световой и звуковой аппаратурой. Площадь сцены превышает 20 квадратных метров. Автомобиль оснащен двумя двигателями, от них звуковая аппаратура может работать целый день.Артамонов отметил, что автоклуб дополнительно оснастят оборудованием для показа кино. Передвижной ДК превратится еще и в кинозал, и в кинолекторий. Лебедянцы планируют использовать его в небольших и отдаленных населенных пунктах, где нет концертного зала, а также для проведения мероприятий во дворах и микрорайонах города."Автоклуб предназначен для проведения мероприятий на открытом воздухе, так что лебедянцам повезло – они его получили в аккурат к началу теплого сезона. Уверен, местные работники культуры придумают интересную и насыщенную программу, которую смогут реализовать с использованием автоклуба", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб
Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Дом культуры в Липецкой области получил автоклуб
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. В Дом культуры города Лебедянь Липецкой области передали автоклуб, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, автоклуб представляет собой автомобиль, который легко трансформируется в концертную площадку, уже оборудованную световой и звуковой аппаратурой. Площадь сцены превышает 20 квадратных метров. Автомобиль оснащен двумя двигателями, от них звуковая аппаратура может работать целый день.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Артамонов отметил, что автоклуб дополнительно оснастят оборудованием для показа кино. Передвижной ДК превратится еще и в кинозал, и в кинолекторий. Лебедянцы планируют использовать его в небольших и отдаленных населенных пунктах, где нет концертного зала, а также для проведения мероприятий во дворах и микрорайонах города.
"Автоклуб предназначен для проведения мероприятий на открытом воздухе, так что лебедянцам повезло – они его получили в аккурат к началу теплого сезона. Уверен, местные работники культуры придумают интересную и насыщенную программу, которую смогут реализовать с использованием автоклуба", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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