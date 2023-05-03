Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/auktsiony-1869320232.html
Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон
Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон - РИА Новости, 03.05.2023
Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон
Столичные власти с начала текущего года провели четыре аукциона на право комплексного развития территорий (КРТ) четырех участков бывших промзон, сообщил заммэра РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:10
2023-05-03T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные власти с начала текущего года провели четыре аукциона на право комплексного развития территорий (КРТ) четырех участков бывших промзон, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам аукционов определились застройщики, которые смогут заняться редевелопментом четырех участков бывших промзон общей площадью почти 66 гектаров и возвести на них свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в столице появится около 16 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 100 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что в ближайшее время с инвесторами будут заключены договоры о комплексном развитии участков промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково". Также, по его словам, в настоящее время на торги на право КРТ выставлен еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" площадью более 15 гектаров.Сейчас на площадках в районах Восточное и Западное Дегунино, Чертаново Южное и Очаково-Матвеевское находятся старые склады, автостоянки, а также различные ветхие постройки. Вместо них планируется построить жилые микрорайоны, школы, детские сады, спортивные и производственные объекты.По данным департамента городского имущества, с 2020 года, когда власти Москвы запустили программу КРТ, на торгах также определили инвесторов для развития еще четырех площадок: "Коровино", "Алтуфьевское шоссе", "Автомоторная" и "Теплый Стан" общей площадью свыше 158 гектаров.
https://ria.ru/20230502/tsekh-1868601972.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные власти с начала текущего года провели четыре аукциона на право комплексного развития территорий (КРТ) четырех участков бывших промзон, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам аукционов определились застройщики, которые смогут заняться редевелопментом четырех участков бывших промзон общей площадью почти 66 гектаров и возвести на них свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в столице появится около 16 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 100 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что в ближайшее время с инвесторами будут заключены договоры о комплексном развитии участков промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково". Также, по его словам, в настоящее время на торги на право КРТ выставлен еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" площадью более 15 гектаров.
Сейчас на площадках в районах Восточное и Западное Дегунино, Чертаново Южное и Очаково-Матвеевское находятся старые склады, автостоянки, а также различные ветхие постройки. Вместо них планируется построить жилые микрорайоны, школы, детские сады, спортивные и производственные объекты.
По данным департамента городского имущества, с 2020 года, когда власти Москвы запустили программу КРТ, на торгах также определили инвесторов для развития еще четырех площадок: "Коровино", "Алтуфьевское шоссе", "Автомоторная" и "Теплый Стан" общей площадью свыше 158 гектаров.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе
2 мая, 09:10
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала