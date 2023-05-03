https://ria.ru/20230503/auktsiony-1869320232.html

Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон

Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон - РИА Новости, 03.05.2023

Ефимов: Москва с начала года провела четыре аукциона на КРТ бывших промзон

Столичные власти с начала текущего года провели четыре аукциона на право комплексного развития территорий (КРТ) четырех участков бывших промзон, сообщил заммэра РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:10

2023-05-03T09:10

2023-05-03T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные власти с начала текущего года провели четыре аукциона на право комплексного развития территорий (КРТ) четырех участков бывших промзон, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам аукционов определились застройщики, которые смогут заняться редевелопментом четырех участков бывших промзон общей площадью почти 66 гектаров и возвести на них свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в столице появится около 16 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 100 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что в ближайшее время с инвесторами будут заключены договоры о комплексном развитии участков промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково". Также, по его словам, в настоящее время на торги на право КРТ выставлен еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" площадью более 15 гектаров.Сейчас на площадках в районах Восточное и Западное Дегунино, Чертаново Южное и Очаково-Матвеевское находятся старые склады, автостоянки, а также различные ветхие постройки. Вместо них планируется построить жилые микрорайоны, школы, детские сады, спортивные и производственные объекты.По данным департамента городского имущества, с 2020 года, когда власти Москвы запустили программу КРТ, на торгах также определили инвесторов для развития еще четырех площадок: "Коровино", "Алтуфьевское шоссе", "Автомоторная" и "Теплый Стан" общей площадью свыше 158 гектаров.

https://ria.ru/20230502/tsekh-1868601972.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)