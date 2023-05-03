https://ria.ru/20230503/assanzh-1869470294.html
Активисты прервали Блинкена требованием освободить Ассанжа
Активисты прервали Блинкена требованием освободить Ассанжа - РИА Новости, 03.05.2023
Активисты прервали Блинкена требованием освободить Ассанжа
Активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвав освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:34
2023-05-03T17:34
2023-05-03T17:34
в мире
сша
джулиан ассанж
энтони блинкен
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвав освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Госсекретарь участвовал в организованной газетой Washington Post беседе о свободе прессы, трансляция велась на сайте американского дипведомства. В самом начале беседы на сцену вышли двое активистов с плакатами, они кричали лозунги в поддержку Ассанжа. Мужчину и женщину с плакатами охрана вывела со сцены, и мероприятие продолжилось. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джулиан ассанж, энтони блинкен, wikileaks
В мире, США, Джулиан Ассанж, Энтони Блинкен, WikiLeaks
Активисты прервали Блинкена требованием освободить Ассанжа
Активисты прервали выступление Блинкена, призвав освободить основателя Wikileaks Ассанжа