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Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 03.05.2023 (обновлено: 21:27 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/artemovsk-1869517553.html
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 03.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:24
2023-05-03T21:27
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. По его словам, украинские боевики начали контрнаступление.
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, чвк "вагнер", в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске

Пригожин: бойцы группы "Вагнер" за сутки продвинулись еще на 230 метров в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.
«
"Сегодня подразделения "Вагнер" продвинулись до 230 метров и заняли площадь 54 тысячи квадратных метров. Под контролем противника осталось 2,64 квадратных километра", - заявил Пригожин.
По его словам, украинские боевики начали контрнаступление.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"В миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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