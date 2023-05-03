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Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 03.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:24
2023-05-03T21:24
2023-05-03T21:27
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. По его словам, украинские боевики начали контрнаступление.
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артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, чвк "вагнер", в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
Пригожин: бойцы группы "Вагнер" за сутки продвинулись еще на 230 метров в Артемовске