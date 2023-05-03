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Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 03.05.2023

Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:24

2023-05-03T21:24

2023-05-03T21:27

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. По его словам, украинские боевики начали контрнаступление.

артемовск

донецкая народная республика

украина

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артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, чвк "вагнер", в мире, вооруженные силы украины, украина