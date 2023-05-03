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Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 03.05.2023 (обновлено: 15:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/artemovsk-1869413506.html
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска - РИА Новости, 03.05.2023
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска
Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:30
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР.
артемовск
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Минобороны РФ о продвижении в районе Артемовска
На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников;
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министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы РФ
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АртемовскВооруженные силы РФ
 
 
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