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Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска - РИА Новости, 03.05.2023
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска
Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:30
2023-05-03T14:30
2023-05-03T15:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР.
артемовск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ о продвижении в районе Артемовска
На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников;
2023-05-03T14:30
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы РФ
Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска