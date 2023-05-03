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Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска

Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска - РИА Новости, 03.05.2023

Штурмовые отряды ВС России ведут бои в западной части Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:30

2023-05-03T14:30

2023-05-03T15:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут бои в западной части города Артемовск, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР.

артемовск

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2023

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о продвижении в районе Артемовска На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников; 2023-05-03T14:30 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф