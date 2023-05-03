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Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота - РИА Новости, 03.05.2023
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00:23 03.05.2023
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Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота
Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота
Запад блокировал финансовые активы России по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад, заявил секретарь... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:23
2023-05-03T00:23
россия
англия
лондон
николай патрушев
владимир путин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад блокировал финансовые активы России по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Российской империи в годы Первой мировой войны были нужны деньги для оплаты военных закупок. Предоставить кредит согласилась Англия, но только под залог золота и при условии, что оно будет отправлено на Британские острова. В октябре 1914-го состоялась первая поставка драгоценного груза. А за следующие три года было отправлено в восемь раз больше, всего 300 тонн золота. За все четыре года Первой мировой Лондон постоянно менял кредитную политику. Когда дела на фронте для Антанты шли неудачно, Англия переводила России деньги. Но когда ситуация улучшалась, останавливала выплату кредитов. По мнению специалистов, англичане не хотели, чтобы Россия вышла из той войны победительницей. Лондон выполнил свои обязательства по выплате кредитов лишь на считанные проценты, а российское золото так и осталось в Великобритании. В 1922 году большевики попытались договориться с Лондоном, чтобы тот вернул золото, но безрезультатно.
https://ria.ru/20230418/rezervy-1865988549.html
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россия, англия, лондон, николай патрушев, владимир путин, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Англия, Лондон, Николай Патрушев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота

Патрушев: Запад блокировал активы России так же, как Британия конфисковала царское золото

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад блокировал финансовые активы России по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"При блокировании финансовых активов России англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией еще в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи", - констатировал Патрушев в интервью газете "Известия".
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Российской империи в годы Первой мировой войны были нужны деньги для оплаты военных закупок. Предоставить кредит согласилась Англия, но только под залог золота и при условии, что оно будет отправлено на Британские острова. В октябре 1914-го состоялась первая поставка драгоценного груза. А за следующие три года было отправлено в восемь раз больше, всего 300 тонн золота.
За все четыре года Первой мировой Лондон постоянно менял кредитную политику. Когда дела на фронте для Антанты шли неудачно, Англия переводила России деньги. Но когда ситуация улучшалась, останавливала выплату кредитов. По мнению специалистов, англичане не хотели, чтобы Россия вышла из той войны победительницей.
Лондон выполнил свои обязательства по выплате кредитов лишь на считанные проценты, а российское золото так и осталось в Великобритании. В 1922 году большевики попытались договориться с Лондоном, чтобы тот вернул золото, но безрезультатно.
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17 апреля, 06:30
 
РоссияАнглияЛондонНиколай ПатрушевВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
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