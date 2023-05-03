https://ria.ru/20230503/aksenov-1869372424.html

К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов

К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов - РИА Новости, 03.05.2023

К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в организации и подготовке терактов на территории республики были задействованы западные спецслужбы. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:17

2023-05-03T12:17

2023-05-03T12:17

украина

россия

болгария

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

янина павленко

фсб

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в организации и подготовке терактов на территории республики были задействованы западные спецслужбы. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. "Группа работала через зарубежные страны, получала взрывчатку, электронику - все, что необходимо для совершения терактов. Участвовало не одно только руководство разведки Украины. Уверен, что еще помогали спецслужбы других западных стран", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230503/zaderzhanie-1869337020.html

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Дарья Буймова

украина, россия, болгария, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, фсб