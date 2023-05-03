https://ria.ru/20230503/aksenov-1869372424.html
К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов
К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов - РИА Новости, 03.05.2023
К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в организации и подготовке терактов на территории республики были задействованы западные спецслужбы. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:17
2023-05-03T12:17
2023-05-03T12:17
украина
россия
болгария
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
фсб
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в организации и подготовке терактов на территории республики были задействованы западные спецслужбы. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. "Группа работала через зарубежные страны, получала взрывчатку, электронику - все, что необходимо для совершения терактов. Участвовало не одно только руководство разведки Украины. Уверен, что еще помогали спецслужбы других западных стран", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230503/zaderzhanie-1869337020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, болгария, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, фсб
Украина, Россия, Болгария, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, ФСБ
К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов
Аксенов считает, что в подготовке терактов в Крыму были задействованы западные спецслужбы