https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 03.05.2023
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:15
2023-05-03T10:15
2023-05-03T10:25
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец."Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он поблагодарил ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами.Также Аксенов отметил, что подозреваемые в подготовке терактов в отношении руководства Крыма ранее взрывали железнодорожные пути в республике. "Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Глава Крыма Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на него находятся в Киеве