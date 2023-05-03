https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html

Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя

Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 03.05.2023

Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:15

2023-05-03T10:15

2023-05-03T10:25

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

янина павленко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец."Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он поблагодарил ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами.Также Аксенов отметил, что подозреваемые в подготовке терактов в отношении руководства Крыма ранее взрывали железнодорожные пути в республике. "Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html

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Кирилл Волков

украина, безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр