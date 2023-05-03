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Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 03.05.2023 (обновлено: 10:25 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 03.05.2023
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:15
2023-05-03T10:25
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец."Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он поблагодарил ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами.Также Аксенов отметил, что подозреваемые в подготовке терактов в отношении руководства Крыма ранее взрывали железнодорожные пути в республике. "Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", - подчеркнул он.
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украина, безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя

Глава Крыма Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на него находятся в Киеве

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве.
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец.
"Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он поблагодарил ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами.
Также Аксенов отметил, что подозреваемые в подготовке терактов в отношении руководства Крыма ранее взрывали железнодорожные пути в республике. "Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновЯнина ПавленкоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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