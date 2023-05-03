https://ria.ru/20230503/afrika-1873594380.html

Эксперт: РФ должна предложить Африке свои подходы, отличные от западных

Эксперт: РФ должна предложить Африке свои подходы, отличные от западных - РИА Новости, 23.05.2023

Эксперт: РФ должна предложить Африке свои подходы, отличные от западных

Россия должна развивать торгово-экономическое сотрудничество с Африкой, предлагая подходы, отличные от Запада, который по-прежнему проводит империалистическую... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-03T12:57

2023-05-03T12:57

2023-05-23T13:11

африка

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия должна развивать торгово-экономическое сотрудничество с Африкой, предлагая подходы, отличные от Запада, который по-прежнему проводит империалистическую политику, заявил РИА Новости политолог Игорь Виттель."Наша первоочередная задача в Африке – показать, что мы в состоянии странам континента сейчас предложить в отличие от Запада, который, проводя по-прежнему империалистическую политику, продолжает ее нещадно грабить, разжигать там конфликты", - сказал он.В первую очередь, по его мнению, Россия может попытаться дать африканским странам, где идут гражданские войны, вооруженные конфликты, гарантию безопасности."Сегодня появляется шанс, надежда на то, что мы начнем предлагать странам Африки безопасность. Вслед за тем уже подтянутся торгово-экономические отношения", - подчеркнул эксперт.При этом он заметил, что, выстраивая сейчас торгово-экономические отношения со странами Африки, Москве необходимо найти свой альтернативный путь."Россия должна стать для Африки взаимовыгодным торгово-экономическим партнером", - заключил Виттель.

https://ria.ru/20230425/kamerun-1867665490.html

африка

россия

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Артем Смирнов

африка, россия