https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html

Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае

Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае - РИА Новости, 03.05.2023

Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае

США и страны НАТО, которые долгие годы оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность и вложить средства в его восстановление, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:44

2023-05-03T09:44

2023-05-03T09:44

в мире

афганистан

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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. США и страны НАТО, которые долгие годы оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность и вложить средства в его восстановление, заявил РИА Новости специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн. Он принял участие во встрече спецпосланников 20 стран по Афганистану и генерального секретаря ООН в Катаре. "США и страны НАТО, которые 20 лет оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность за реконструкцию Афганистана, и многие участники встречи поднимали этот вопрос, а также поднимали вопрос о необходимости как можно быстрее решить проблему снятия санкций и размораживания афганских активов. Все больше и больше стран поднимают вопрос об афганских активах, и западным странам становится все труднее их игнорировать. Афганские активы в размере семи миллиардов долларов должны быть разморожены", - сказал он. Участники двухдневных консультаций в Катаре обсудили вызовы, с которыми сталкивается Афганистан в гуманитарной сфере, а также пути укрепления стабильности в этой стране.

https://ria.ru/20230411/konferentsiya-1864445099.html

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, китай, катар, оон, нато