https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html
Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае
Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае - РИА Новости, 03.05.2023
Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае
США и страны НАТО, которые долгие годы оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность и вложить средства в его восстановление, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:44
2023-05-03T09:44
2023-05-03T09:44
в мире
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. США и страны НАТО, которые долгие годы оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность и вложить средства в его восстановление, заявил РИА Новости специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн. Он принял участие во встрече спецпосланников 20 стран по Афганистану и генерального секретаря ООН в Катаре. "США и страны НАТО, которые 20 лет оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность за реконструкцию Афганистана, и многие участники встречи поднимали этот вопрос, а также поднимали вопрос о необходимости как можно быстрее решить проблему снятия санкций и размораживания афганских активов. Все больше и больше стран поднимают вопрос об афганских активах, и западным странам становится все труднее их игнорировать. Афганские активы в размере семи миллиардов долларов должны быть разморожены", - сказал он. Участники двухдневных консультаций в Катаре обсудили вызовы, с которыми сталкивается Афганистан в гуманитарной сфере, а также пути укрепления стабильности в этой стране.
https://ria.ru/20230411/konferentsiya-1864445099.html
https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, китай, катар, оон, нато
В мире, Афганистан, Китай, Катар, ООН, НАТО
Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае
Спецпосланник Китая призвал США и НАТО вложить средства в восстановление Афганистана
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. США и страны НАТО, которые долгие годы оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность и вложить средства в его восстановление, заявил РИА Новости специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн.
Он принял участие во встрече спецпосланников 20 стран по Афганистану и генерального секретаря ООН
в Катаре
.
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"США и страны НАТО, которые 20 лет оккупировали Афганистан, должны взять на себя ответственность за реконструкцию Афганистана, и многие участники встречи поднимали этот вопрос, а также поднимали вопрос о необходимости как можно быстрее решить проблему снятия санкций и размораживания афганских активов. Все больше и больше стран поднимают вопрос об афганских активах, и западным странам становится все труднее их игнорировать. Афганские активы в размере семи миллиардов долларов должны быть разморожены", - сказал он.
Участники двухдневных консультаций в Катаре обсудили вызовы, с которыми сталкивается Афганистан в гуманитарной сфере, а также пути укрепления стабильности в этой стране.
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