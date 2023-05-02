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Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая - РИА Новости, 02.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:09 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zvonok-1869089882.html
Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая
Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая - РИА Новости, 02.05.2023
Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая
Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:09
2023-05-02T11:09
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сергей кравцов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. "Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В министерстве добавили, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая, подключиться к которому смогут все школы Российской Федерации, в ходе трансляции в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте" состоится старт масштабной акции "Марафон побед: спасибо, учитель!". Отмечается, что в течение месяца в рамках марафона будут чествоваться педагоги: ученики и родители опубликуют посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения, девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать", а завершится он в единый день выпускных, самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!".
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общество, социальный навигатор, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, Сергей Кравцов

Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыпускница во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
Выпускница во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
"Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
В министерстве добавили, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая, подключиться к которому смогут все школы Российской Федерации, в ходе трансляции в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте" состоится старт масштабной акции "Марафон побед: спасибо, учитель!".
Отмечается, что в течение месяца в рамках марафона будут чествоваться педагоги: ученики и родители опубликуют посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения, девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать", а завершится он в единый день выпускных, самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!".
 
Год педагога и наставникаОбществоСоциальный навигаторСергей Кравцов
 
 
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