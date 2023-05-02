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Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая

Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая - РИА Новости, 02.05.2023

Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки 23–24 мая

Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:09

2023-05-02T11:09

2023-05-02T11:09

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сергей кравцов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. "Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В министерстве добавили, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая, подключиться к которому смогут все школы Российской Федерации, в ходе трансляции в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте" состоится старт масштабной акции "Марафон побед: спасибо, учитель!". Отмечается, что в течение месяца в рамках марафона будут чествоваться педагоги: ученики и родители опубликуют посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения, девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать", а завершится он в единый день выпускных, самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сергей кравцов