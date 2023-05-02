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Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки - РИА Новости, 02.05.2023
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08:13 02.05.2023 (обновлено: 10:31 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/zhiraf-1869053227.html
Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки
Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки - РИА Новости, 02.05.2023
Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки
Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:13
2023-05-02T10:31
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московский зоопарк
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы. Добавляется, что жирафиха наслаждается листьями, которые она ест с деревьев и кустарников. Это обеспечивает ей разнообразную пищу. Липа гуляет с 09:00 до 17:00, но, если температура опускается ниже 12 градусов, ее переносят в теплое помещение.
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общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки

Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки и наслаждаться листьями

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Ю. ИванкоЖирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок
Жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко
Жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы.
«
"С наступлением устойчивой теплой погоды южноафриканская жирафиха Липа вышла на свою летнюю территорию. Это так называемая африканская поляна — луг, который примыкает к павильону "Животные Африки". Липа приехала в Московский зоопарк в 2004 году, сейчас ей уже 20 лет. Однако она очень любит бегать и обязательно делает это сразу после выхода на улицу", — говорится в материале.
Добавляется, что жирафиха наслаждается листьями, которые она ест с деревьев и кустарников. Это обеспечивает ей разнообразную пищу.
Липа гуляет с 09:00 до 17:00, но, если температура опускается ниже 12 градусов, ее переносят в теплое помещение.
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