https://ria.ru/20230502/zhiraf-1869053227.html

Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки

Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки - РИА Новости, 02.05.2023

Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки

Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:13

2023-05-02T08:13

2023-05-02T10:31

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы. Добавляется, что жирафиха наслаждается листьями, которые она ест с деревьев и кустарников. Это обеспечивает ей разнообразную пищу. Липа гуляет с 09:00 до 17:00, но, если температура опускается ниже 12 градусов, ее переносят в теплое помещение.

https://ria.ru/20230429/zoopark-1868709121.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московский зоопарк