Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки
Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки и наслаждаться листьями
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Ю. ИванкоЖирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок
Жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жирафиха Липа из Московского зоопарка начала выходить на прогулки, сообщили на сайте мэра Москвы.
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"С наступлением устойчивой теплой погоды южноафриканская жирафиха Липа вышла на свою летнюю территорию. Это так называемая африканская поляна — луг, который примыкает к павильону "Животные Африки". Липа приехала в Московский зоопарк в 2004 году, сейчас ей уже 20 лет. Однако она очень любит бегать и обязательно делает это сразу после выхода на улицу", — говорится в материале.
Добавляется, что жирафиха наслаждается листьями, которые она ест с деревьев и кустарников. Это обеспечивает ей разнообразную пищу.
Липа гуляет с 09:00 до 17:00, но, если температура опускается ниже 12 градусов, ее переносят в теплое помещение.