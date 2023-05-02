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Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023
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17:24 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zerno-1869216166.html
Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке
Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023
Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке
Источник РИА Новости в ООН пока не подтверждает информацию о якобы готовящейся на этой неделе встрече участников зерновой сделки. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:24
2023-05-02T17:24
зерновая сделка
экономика
россия
турция
украина
оон
в мире
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Источник РИА Новости в ООН пока не подтверждает информацию о якобы готовящейся на этой неделе встрече участников зерновой сделки. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. В МИД РФ заявили РИА Новости, что информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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зерновая сделка, экономика, россия, турция, украина, оон, в мире
Зерновая сделка, Экономика, Россия, Турция, Украина, ООН, В мире
Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке

Источник в ООН не подтвердил проведение встречи сторон зерновой сделки на этой неделе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 мая – РИА Новости. Источник РИА Новости в ООН пока не подтверждает информацию о якобы готовящейся на этой неделе встрече участников зерновой сделки.
«
"На данный момент мы не можем подтвердить факт проведения встречи", - сказал собеседник агентства.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. В МИД РФ заявили РИА Новости, что информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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