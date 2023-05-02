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Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке

Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023

Источник в ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке

Источник РИА Новости в ООН пока не подтверждает информацию о якобы готовящейся на этой неделе встрече участников зерновой сделки. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:24

2023-05-02T17:24

2023-05-02T17:24

зерновая сделка

экономика

россия

турция

украина

оон

в мире

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ООН, 2 мая – РИА Новости. Источник РИА Новости в ООН пока не подтверждает информацию о якобы готовящейся на этой неделе встрече участников зерновой сделки. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. В МИД РФ заявили РИА Новости, что информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зерновая сделка, экономика, россия, турция, украина, оон, в мире