https://ria.ru/20230502/zemlya-1869252975.html

Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет

Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет - РИА Новости, 02.05.2023

Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что у жителей приграничных сел региона есть большой запрос на то, чтобы вернуться в свои дома,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:55

2023-05-02T18:55

2023-05-02T18:55

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что у жителей приграничных сел региона есть большой запрос на то, чтобы вернуться в свои дома, когда там будет безопасно, и поручил передать пострадавшим из-за обстрелов украинских войск белгородцам их землю в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщила пресс-служба правительства региона. На оперативном совещании правительства Белгородской области прозвучал доклад об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений области за 2022 год и планах на 2023 год. Сейчас в областной и муниципальной собственности находится 1892 учреждения, 32 унитарных предприятия, пакеты акций 42 хозяйственных обществ, более 48 тысяч объектов недвижимости общей площадью 10 миллионов квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе, доля государственной и муниципальной земельной собственности составляет 54,5%, что является самым высоким показателем на территории Центрального Черноземья. По итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета области от имущественных и земельных платежей составили 12,7 млрд. руб. Это 9,5 % всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. По этому показателю Белгородская область также лидирует в Центральном Черноземье. Основной объем поступлений традиционно обеспечивают земельный налог и арендная плата. Министерством имущественных и земельных отношений продолжается работа по выявлению брошенных домовладений в селах, упорядочению их правового статуса, приведению в надлежащий вид, вовлечению в повторный оборот или демонтажу. "Всего на территории области выявлено свыше 15 тысяч таких объектов. В 2022 году была проведена работа в отношении 1504 объектов, из них 351 объект был снесен. В 2023 году также планируется снести или привести в порядок не менее 1,5 тысячи домовладений", - говорится в сообщении. Гладков поручил уделить особое внимание собственникам домов в приграничных сёлах. Министерством подготовлен проект правового акта по передаче жилья в приграничных сёлах, переданного в собственность области взамен нового, в безвозмездное пользование. Таким образом, собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных сёлах на 49 лет. Они смогут ими пользоваться, когда позволит оперативная обстановка. Как отметил губернатор, сейчас разработан проект правового акта, регулирующий взаимоотношения с собственниками домовладений в зоне ЧС, которые передаются в государственную собственность. Власти согласовывают проект с прокуратурой и начинают со следующей недели предоставлять право безвозмездного пользования старым жильём бывшим собственникам помещений. "Большой был запрос у жителей, что после того, когда специальная военная операция завершится, вернуться к своим земельным участкам... Поэтому нам необходимо в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного правового акта. Вместе с главами муниципальных образований необходимо проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив всех жителей", — поручил Гладков министерству имущественных и земельных отношений.

https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html

https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков