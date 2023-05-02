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Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет - РИА Новости, 02.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
18:55 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zemlya-1869252975.html
Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет
Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет - РИА Новости, 02.05.2023
Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что у жителей приграничных сел региона есть большой запрос на то, чтобы вернуться в свои дома,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:55
2023-05-02T18:55
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что у жителей приграничных сел региона есть большой запрос на то, чтобы вернуться в свои дома, когда там будет безопасно, и поручил передать пострадавшим из-за обстрелов украинских войск белгородцам их землю в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщила пресс-служба правительства региона. На оперативном совещании правительства Белгородской области прозвучал доклад об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений области за 2022 год и планах на 2023 год. Сейчас в областной и муниципальной собственности находится 1892 учреждения, 32 унитарных предприятия, пакеты акций 42 хозяйственных обществ, более 48 тысяч объектов недвижимости общей площадью 10 миллионов квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе, доля государственной и муниципальной земельной собственности составляет 54,5%, что является самым высоким показателем на территории Центрального Черноземья. По итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета области от имущественных и земельных платежей составили 12,7 млрд. руб. Это 9,5 % всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. По этому показателю Белгородская область также лидирует в Центральном Черноземье. Основной объем поступлений традиционно обеспечивают земельный налог и арендная плата. Министерством имущественных и земельных отношений продолжается работа по выявлению брошенных домовладений в селах, упорядочению их правового статуса, приведению в надлежащий вид, вовлечению в повторный оборот или демонтажу. "Всего на территории области выявлено свыше 15 тысяч таких объектов. В 2022 году была проведена работа в отношении 1504 объектов, из них 351 объект был снесен. В 2023 году также планируется снести или привести в порядок не менее 1,5 тысячи домовладений", - говорится в сообщении. Гладков поручил уделить особое внимание собственникам домов в приграничных сёлах. Министерством подготовлен проект правового акта по передаче жилья в приграничных сёлах, переданного в собственность области взамен нового, в безвозмездное пользование. Таким образом, собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных сёлах на 49 лет. Они смогут ими пользоваться, когда позволит оперативная обстановка. Как отметил губернатор, сейчас разработан проект правового акта, регулирующий взаимоотношения с собственниками домовладений в зоне ЧС, которые передаются в государственную собственность. Власти согласовывают проект с прокуратурой и начинают со следующей недели предоставлять право безвозмездного пользования старым жильём бывшим собственникам помещений. "Большой был запрос у жителей, что после того, когда специальная военная операция завершится, вернуться к своим земельным участкам... Поэтому нам необходимо в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного правового акта. Вместе с главами муниципальных образований необходимо проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив всех жителей", — поручил Гладков министерству имущественных и земельных отношений.
https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил передать пострадавшим от ВСУ белгородцам их землю на 49 лет

Гладков поручил передать пострадавшим от обстрелов ВСУ белгородцам их землю на 49 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что у жителей приграничных сел региона есть большой запрос на то, чтобы вернуться в свои дома, когда там будет безопасно, и поручил передать пострадавшим из-за обстрелов украинских войск белгородцам их землю в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.
На оперативном совещании правительства Белгородской области прозвучал доклад об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений области за 2022 год и планах на 2023 год.
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Сейчас в областной и муниципальной собственности находится 1892 учреждения, 32 унитарных предприятия, пакеты акций 42 хозяйственных обществ, более 48 тысяч объектов недвижимости общей площадью 10 миллионов квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе, доля государственной и муниципальной земельной собственности составляет 54,5%, что является самым высоким показателем на территории Центрального Черноземья. По итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета области от имущественных и земельных платежей составили 12,7 млрд. руб. Это 9,5 % всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. По этому показателю Белгородская область также лидирует в Центральном Черноземье. Основной объем поступлений традиционно обеспечивают земельный налог и арендная плата.
Министерством имущественных и земельных отношений продолжается работа по выявлению брошенных домовладений в селах, упорядочению их правового статуса, приведению в надлежащий вид, вовлечению в повторный оборот или демонтажу. "Всего на территории области выявлено свыше 15 тысяч таких объектов. В 2022 году была проведена работа в отношении 1504 объектов, из них 351 объект был снесен. В 2023 году также планируется снести или привести в порядок не менее 1,5 тысячи домовладений", - говорится в сообщении.
Гладков поручил уделить особое внимание собственникам домов в приграничных сёлах. Министерством подготовлен проект правового акта по передаче жилья в приграничных сёлах, переданного в собственность области взамен нового, в безвозмездное пользование. Таким образом, собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных сёлах на 49 лет. Они смогут ими пользоваться, когда позволит оперативная обстановка.
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Как отметил губернатор, сейчас разработан проект правового акта, регулирующий взаимоотношения с собственниками домовладений в зоне ЧС, которые передаются в государственную собственность. Власти согласовывают проект с прокуратурой и начинают со следующей недели предоставлять право безвозмездного пользования старым жильём бывшим собственникам помещений.
"Большой был запрос у жителей, что после того, когда специальная военная операция завершится, вернуться к своим земельным участкам... Поэтому нам необходимо в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного правового акта. Вместе с главами муниципальных образований необходимо проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив всех жителей", — поручил Гладков министерству имущественных и земельных отношений.
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