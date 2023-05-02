https://ria.ru/20230502/zemletryasenie-1869265011.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.05.2023

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в китайской провинции Юньнань, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:37

2023-05-02T19:37

2023-05-02T19:37

в мире

китай

юньнань

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в китайской провинции Юньнань, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 15.27 по местному времени примерно в 34 километрах от города Баошань с населением 935,6 тысячи человек. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230430/zemletryasenie-1868857945.html

китай

юньнань

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в мире, китай, юньнань