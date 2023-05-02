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Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю - РИА Новости, 02.05.2023
Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:06
2023-05-02T13:06
2023-05-02T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить нормативную уборку подъездов – 566 заявок. На втором месте в проблемном топе оказалась категория устранения неисправности лифтового оборудования, замыкает топ проблем вопрос устранения неисправности дверей и запирающих устройств."В центр управления регионом поступило 6,7 тысячи обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Работы завершены по более 4,1 тысячи из них, остальные будут закрыты в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что общее количество заявок стало меньше в 26 городских округах. В число лидеров по снижению числа заявок вошли Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский, Королев, Реутов и Волоколамский округ. Ни одного обращения не поступило из Закрытых территориальных административных округов Восход, Звездный городок и Молодежный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.
Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить нормативную уборку подъездов – 566 заявок. На втором месте в проблемном топе оказалась категория устранения неисправности лифтового оборудования, замыкает топ проблем вопрос устранения неисправности дверей и запирающих устройств.
"В центр управления регионом поступило 6,7 тысячи обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Работы завершены по более 4,1 тысячи из них, остальные будут закрыты в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.
Она добавила, что общее количество заявок стало меньше в 26 городских округах. В число лидеров по снижению числа заявок вошли Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский, Королев
, Реутов
и Волоколамский округ. Ни одного обращения не поступило из Закрытых территориальных административных округов Восход, Звездный городок
и Молодежный.
Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года