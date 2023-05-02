https://ria.ru/20230502/zayavki-1869129303.html

Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю

Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю - РИА Новости, 02.05.2023

Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю

Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:06

2023-05-02T13:06

2023-05-02T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить нормативную уборку подъездов – 566 заявок. На втором месте в проблемном топе оказалась категория устранения неисправности лифтового оборудования, замыкает топ проблем вопрос устранения неисправности дверей и запирающих устройств."В центр управления регионом поступило 6,7 тысячи обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Работы завершены по более 4,1 тысячи из них, остальные будут закрыты в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что общее количество заявок стало меньше в 26 городских округах. В число лидеров по снижению числа заявок вошли Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский, Королев, Реутов и Волоколамский округ. Ни одного обращения не поступило из Закрытых территориальных административных округов Восход, Звездный городок и Молодежный.

https://ria.ru/20221201/podmoskove-1835473364.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), госжилинспекция