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Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:06 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zayavki-1869129303.html
Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю - РИА Новости, 02.05.2023
Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:06
2023-05-02T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить нормативную уборку подъездов – 566 заявок. На втором месте в проблемном топе оказалась категория устранения неисправности лифтового оборудования, замыкает топ проблем вопрос устранения неисправности дверей и запирающих устройств."В центр управления регионом поступило 6,7 тысячи обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Работы завершены по более 4,1 тысячи из них, остальные будут закрыты в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что общее количество заявок стало меньше в 26 городских округах. В число лидеров по снижению числа заявок вошли Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский, Королев, Реутов и Волоколамский округ. Ни одного обращения не поступило из Закрытых территориальных административных округов Восход, Звездный городок и Молодежный.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция

Свыше 6,5 тысячи заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю

© Фото : Правительство Московской области Работа Госжилинспекции по Московской области
Работа Госжилинспекции по Московской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Правительство Московской области
Работа Госжилинспекции по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Московской области за прошедшую неделю приняла более 6,5 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.
Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить нормативную уборку подъездов – 566 заявок. На втором месте в проблемном топе оказалась категория устранения неисправности лифтового оборудования, замыкает топ проблем вопрос устранения неисправности дверей и запирающих устройств.
"В центр управления регионом поступило 6,7 тысячи обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Работы завершены по более 4,1 тысячи из них, остальные будут закрыты в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.
Она добавила, что общее количество заявок стало меньше в 26 городских округах. В число лидеров по снижению числа заявок вошли Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский, Королев, Реутов и Волоколамский округ. Ни одного обращения не поступило из Закрытых территориальных административных округов Восход, Звездный городок и Молодежный.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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