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Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье
Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье
Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:57
2023-05-02T16:57
2023-05-02T16:57
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Услуга по предоставлению земельных участков доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые могут взять или выкупить землю на неразграниченных участках, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В 2023 году услуга доступна в онлайн-формате, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, а платформа автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость."С начала года за услугой обратились порядка 10 тысяч раз", - сказала Адигамова.
https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
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