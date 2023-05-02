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Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:57 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zaprosy-1869206030.html
Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье
Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье
Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:57
2023-05-02T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Услуга по предоставлению земельных участков доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые могут взять или выкупить землю на неразграниченных участках, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В 2023 году услуга доступна в онлайн-формате, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, а платформа автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость."С начала года за услугой обратились порядка 10 тысяч раз", - сказала Адигамова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Услуга по предоставлению земельных участков доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые могут взять или выкупить землю на неразграниченных участках, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В 2023 году услуга доступна в онлайн-формате, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, а платформа автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость.
"С начала года за услугой обратились порядка 10 тысяч раз", - сказала Адигамова.
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