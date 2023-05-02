https://ria.ru/20230502/zaprosy-1869206030.html

Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье

Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023

Почти 10 тысяч запросов на участки без торгов поступило в Подмосковье

Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:57

2023-05-02T16:57

2023-05-02T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч запросов на предоставление земельных участков без проведения торгов зафиксировали в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Услуга по предоставлению земельных участков доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые могут взять или выкупить землю на неразграниченных участках, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В 2023 году услуга доступна в онлайн-формате, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, а платформа автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость."С начала года за услугой обратились порядка 10 тысяч раз", - сказала Адигамова.

https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)