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В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.05.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:59
2023-05-02T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, по предварительным данным – в городе работает украинская ПВО. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

Рогов сообщил, что в подконтрольном украинским войскам Запорожье прозвучали взрывы

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"В Запорожье громко. В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, по предварительным данным – в городе работает украинская ПВО.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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