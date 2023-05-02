https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.05.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:59
2023-05-02T22:59
2023-05-02T22:59
специальная военная операция на украине
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запорожье
владимир рогов
запорожская область
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, по предварительным данным – в городе работает украинская ПВО. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
Рогов сообщил, что в подконтрольном украинским войскам Запорожье прозвучали взрывы