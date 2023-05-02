https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.05.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:59

2023-05-02T22:59

2023-05-02T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

владимир рогов

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, звучат взрывы и слышна стрельба, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, по предварительным данным – в городе работает украинская ПВО. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожье, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины