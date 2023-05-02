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В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 02.05.2023
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07:34 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zamorozki-1869051060.html
В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 02.05.2023
В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки до минус 2,4 градуса наблюдались в московском регионе минувшей ночью, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:34
2023-05-02T07:34
московская область (подмосковье)
строгино
москва
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 2,4 градуса наблюдались в московском регионе минувшей ночью, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что на территории Подмосковья холоднее всего было в Волоколамске, там минимальная температура воздуха составила минус 2,4 градуса. "Что интересно, "полюс холода" Московской области – Черусти стал самой тёплой точкой на карте погоды столичного региона, там температура воздуха не опускалась ниже плюс 4,2. Это теплее, чем было даже в центре столицы – метеостанция Балчуг отметила понижение ночных температур до плюс 3,6", - говорится в сообщении. Сообщается, что это не последние майские морозцы – на востоке и юге области заморозки возможны ближайшей ночью, а следующая холодная волна посетит столичный регион в конце недели.
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московская область (подмосковье), строгино, москва, общество
Московская область (Подмосковье), Строгино, Москва, Общество
В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки

"Фобос": в московском регионе минувшей ночью наблюдались заморозки до минус 2,4 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИней на листьях
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 2,4 градуса наблюдались в московском регионе минувшей ночью, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
«
"Ночь на 2 мая в столичном регионе отметилась отрицательными температурами. В Москве заморозки зафиксировали метеостанции Строгино, Внуково, Михайловское и Бутово. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха совсем немного не дотянулась до нулевой отметки и составила плюс 0,1 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Подмосковья холоднее всего было в Волоколамске, там минимальная температура воздуха составила минус 2,4 градуса.
"Что интересно, "полюс холода" Московской области – Черусти стал самой тёплой точкой на карте погоды столичного региона, там температура воздуха не опускалась ниже плюс 4,2. Это теплее, чем было даже в центре столицы – метеостанция Балчуг отметила понижение ночных температур до плюс 3,6", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это не последние майские морозцы – на востоке и юге области заморозки возможны ближайшей ночью, а следующая холодная волна посетит столичный регион в конце недели.
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