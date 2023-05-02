https://ria.ru/20230502/zaderzhannye-1869076608.html

Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции выросло до 540

Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции выросло до 540 - РИА Новости, 02.05.2023

Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции выросло до 540

Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции, в которых приняли участие противники пенсионной реформы, увеличилось до 540 человек, сообщил министр РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:33

2023-05-02T10:33

2023-05-02T10:33

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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции, в которых приняли участие противники пенсионной реформы, увеличилось до 540 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Вчера везде, по всей Франции было более 500 задержаний, если быть точным, 540 человек было задержано, из которых 305 - в Париже", - сказал он в эфире радио RMC BFMTV. Глава ведомства добавил, что число полицейских и жандармов, получивших ранения в ходе беспорядков на манифестациях 1 мая, достигло 406 человек, из них 259 – в Париже. Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее - водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж