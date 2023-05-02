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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе - РИА Новости, 02.05.2023
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23:15 02.05.2023
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе - РИА Новости, 02.05.2023
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:15
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. Телеканал со своей стороны информирует, что подозреваемого задержали через два часа после того, как он выстрелил в офис и скрылся в близлежащем ресторане. По данным телеканала, нападавший использовал штурмовую винтовку, в результате инцидента никто не пострадал, сотрудники вернулись в офис. Как говорится в сообщении, подозреваемый утром вторника подошел к работнику телеканала на парковке и показал ему оружие, сотрудник завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.
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в мире, мемфис, сша, fox news
В мире, Мемфис, США, Fox News
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису телеканала Fox в американском Мемфисе

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции в США
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители.
«
"Подозреваемый задержан", - сообщает городской департамент полиции в Twitter.
Телеканал со своей стороны информирует, что подозреваемого задержали через два часа после того, как он выстрелил в офис и скрылся в близлежащем ресторане. По данным телеканала, нападавший использовал штурмовую винтовку, в результате инцидента никто не пострадал, сотрудники вернулись в офис.
Как говорится в сообщении, подозреваемый утром вторника подошел к работнику телеканала на парковке и показал ему оружие, сотрудник завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.
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