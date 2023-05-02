https://ria.ru/20230502/zaderzhanie-1869291620.html

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе - РИА Новости, 02.05.2023

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:15

2023-05-02T23:15

2023-05-02T23:15

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. Телеканал со своей стороны информирует, что подозреваемого задержали через два часа после того, как он выстрелил в офис и скрылся в близлежащем ресторане. По данным телеканала, нападавший использовал штурмовую винтовку, в результате инцидента никто не пострадал, сотрудники вернулись в офис. Как говорится в сообщении, подозреваемый утром вторника подошел к работнику телеканала на парковке и показал ему оружие, сотрудник завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.

https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мемфис, сша, fox news