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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе - РИА Новости, 02.05.2023
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:15
2023-05-02T23:15
2023-05-02T23:15
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители. Телеканал со своей стороны информирует, что подозреваемого задержали через два часа после того, как он выстрелил в офис и скрылся в близлежащем ресторане. По данным телеканала, нападавший использовал штурмовую винтовку, в результате инцидента никто не пострадал, сотрудники вернулись в офис. Как говорится в сообщении, подозреваемый утром вторника подошел к работнику телеканала на парковке и показал ему оружие, сотрудник завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мемфис, сша, fox news
В мире, Мемфис, США, Fox News
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису телеканала Fox в американском Мемфисе
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения телеканала Fox в американском городе Мемфис, сообщают правоохранители.
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"Подозреваемый задержан", - сообщает городской департамент полиции в Twitter.
Телеканал со своей стороны информирует, что подозреваемого задержали через два часа после того, как он выстрелил в офис и скрылся в близлежащем ресторане. По данным телеканала, нападавший использовал штурмовую винтовку, в результате инцидента никто не пострадал, сотрудники вернулись в офис.
Как говорится в сообщении, подозреваемый утром вторника подошел к работнику телеканала на парковке и показал ему оружие, сотрудник завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.
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