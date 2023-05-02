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Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком" - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
15:01 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869175061.html
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком" - РИА Новости, 02.05.2023
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"
Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:01
2023-05-02T15:01
шоубиз
иосиф пригожин
валентин юдашкин
валерия (алла перфилова)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью.Продюсер также выразил соболезнования родным, близким и друзьям Юдашкина, отметив, что смерть модельера – "это тяжелый удар".Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник в его Доме моды.
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иосиф пригожин, валентин юдашкин, валерия (алла перфилова), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Валерия (Алла Перфилова), Знаменитости, Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"

Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью.
«
"Мистика какая-то, что два художника подряд легендарных уходит прямо с интервалом коротким. Я хочу, сказать, что я Валю Юдашкина знаю с 1988 года. И практически каждый год во всех его мероприятиях на 8 Марта Валерия принимала участие. Это замечательная семья, он мужественный человек, столько лет боролся с этим недугом", – прокомментировал Пригожин.
Продюсер также выразил соболезнования родным, близким и друзьям Юдашкина, отметив, что смерть модельера – "это тяжелый удар".
Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник в его Доме моды.
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Вчера, 14:25
 
ШоубизИосиф ПригожинВалентин ЮдашкинВалерия (Алла Перфилова)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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