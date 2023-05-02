https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869175061.html

Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"

Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком" - РИА Новости, 02.05.2023

Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"

Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:01

2023-05-02T15:01

2023-05-02T15:01

шоубиз

иосиф пригожин

валентин юдашкин

валерия (алла перфилова)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью.Продюсер также выразил соболезнования родным, близким и друзьям Юдашкина, отметив, что смерть модельера – "это тяжелый удар".Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник в его Доме моды.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

иосиф пригожин, валентин юдашкин, валерия (алла перфилова), знаменитости, шоу-бизнес