https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869175061.html
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком" - РИА Новости, 02.05.2023
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"
Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:01
2023-05-02T15:01
2023-05-02T15:01
шоубиз
иосиф пригожин
валентин юдашкин
валерия (алла перфилова)
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869129737_0:195:2952:1856_1920x0_80_0_0_7fee35a6bef7901a9292f4ad547c541b.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью.Продюсер также выразил соболезнования родным, близким и друзьям Юдашкина, отметив, что смерть модельера – "это тяжелый удар".Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник в его Доме моды.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869129737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce0dfb3faa7a1cb38f449aa862cec13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, валентин юдашкин, валерия (алла перфилова), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Валерия (Алла Перфилова), Знаменитости, Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал Валентина Юдашкина "мужественным человеком"
Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сказал РИА Новости, что модельер Валентин Юдашкин был мужественным человеком, он много лет боролся с болезнью.
«
"Мистика какая-то, что два художника подряд легендарных уходит прямо с интервалом коротким. Я хочу, сказать, что я Валю Юдашкина знаю с 1988 года. И практически каждый год во всех его мероприятиях на 8 Марта Валерия принимала участие. Это замечательная семья, он мужественный человек, столько лет боролся с этим недугом", – прокомментировал Пригожин.
Продюсер также выразил соболезнования родным, близким и друзьям Юдашкина, отметив, что смерть модельера – "это тяжелый удар".
Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник в его Доме моды.
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина