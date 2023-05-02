https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165402.html
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества - РИА Новости, 02.05.2023
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества
Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:43
2023-05-02T14:43
2023-05-02T14:43
культура
новости культуры
валентин юдашкин
александр васильев (историк моды)
вячеслав зайцев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. "Один за другим ушли два великих творца отечественной моды: Вячеслав Михайлович Зайцев умер 30 апреля, и Валентин Абрамович Юдашкин умер 2 мая от тяжелой болезни... Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина, — Прим. ред.) был дар творчества. Российская мода очень обеднела", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что показы модельера проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, кроме того, он занимался оформлением спектаклей.Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869154951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентин юдашкин, александр васильев (историк моды), вячеслав зайцев
Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Александр Васильев (историк моды), Вячеслав Зайцев
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества
Историк моды Васильев: после смерти Юдашкина российская мода очень обеднела
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела.
"Один за другим ушли два великих творца отечественной моды: Вячеслав Михайлович Зайцев умер 30 апреля, и Валентин Абрамович Юдашкин умер 2 мая от тяжелой болезни... Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина, — Прим. ред.) был дар творчества. Российская мода очень обеднела", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что показы модельера проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, кроме того, он занимался оформлением спектаклей.
Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.
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