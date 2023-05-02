Рейтинг@Mail.ru
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:43 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165402.html
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества - РИА Новости, 02.05.2023
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества
Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:43
2023-05-02T14:43
культура
новости культуры
валентин юдашкин
александр васильев (историк моды)
вячеслав зайцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_d785784a3c9698c744384e43b98365b6.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. "Один за другим ушли два великих творца отечественной моды: Вячеслав Михайлович Зайцев умер 30 апреля, и Валентин Абрамович Юдашкин умер 2 мая от тяжелой болезни... Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина, — Прим. ред.) был дар творчества. Российская мода очень обеднела", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что показы модельера проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, кроме того, он занимался оформлением спектаклей.Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869154951.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e572968d1005f94d376fcb200c86d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, валентин юдашкин, александр васильев (историк моды), вячеслав зайцев
Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Александр Васильев (историк моды), Вячеслав Зайцев
Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества

Историк моды Васильев: после смерти Юдашкина российская мода очень обеднела

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела.
"Один за другим ушли два великих творца отечественной моды: Вячеслав Михайлович Зайцев умер 30 апреля, и Валентин Абрамович Юдашкин умер 2 мая от тяжелой болезни... Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина, — Прим. ред.) был дар творчества. Российская мода очень обеднела", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что показы модельера проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, кроме того, он занимался оформлением спектаклей.
Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.
Стилист Влад Лисовец во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант — 2019 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России
Вчера, 14:09
 
КультураНовости культурыВалентин ЮдашкинАлександр Васильев (историк моды)Вячеслав Зайцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала