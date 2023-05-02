https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165402.html

Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества

Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества - РИА Новости, 02.05.2023

Историк моды Васильев заявил, что у Юдашкина был дар творчества

Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:43

2023-05-02T14:43

2023-05-02T14:43

культура

новости культуры

валентин юдашкин

александр васильев (историк моды)

вячеслав зайцев

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев заявил РИА Новости, что после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева российская мода очень обеднела. "Один за другим ушли два великих творца отечественной моды: Вячеслав Михайлович Зайцев умер 30 апреля, и Валентин Абрамович Юдашкин умер 2 мая от тяжелой болезни... Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина, — Прим. ред.) был дар творчества. Российская мода очень обеднела", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что показы модельера проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, кроме того, он занимался оформлением спектаклей.Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869154951.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, александр васильев (историк моды), вячеслав зайцев