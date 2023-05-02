https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869154951.html

Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России

Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России - РИА Новости, 02.05.2023

Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России

Модельер Валентин Юдашкин был олицетворением красоты России, сказал РИА Новости стилист Владислав Лисовец. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:09

2023-05-02T14:09

2023-05-02T15:25

культура

валентин юдашкин

владислав лисовец

вячеслав зайцев

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин был олицетворением красоты России, сказал РИА Новости стилист Владислав Лисовец. Он отметил, что это ужасная новость, которая его "просто убила". "В такое время так России нужна красота, нужны люди, которые будут давать надежду, вдохновлять людей, что все хорошо, что красота есть, и именно в этот момент происходит вот такое. Не могу найти слов", — добавил стилист.Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник на сайте Первого канала. Отмечается, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869150289.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

валентин юдашкин, владислав лисовец, вячеслав зайцев