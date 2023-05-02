https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869154951.html
Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России
Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России - РИА Новости, 02.05.2023
Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России
Модельер Валентин Юдашкин был олицетворением красоты России, сказал РИА Новости стилист Владислав Лисовец. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:09
2023-05-02T14:09
2023-05-02T15:25
культура
валентин юдашкин
владислав лисовец
вячеслав зайцев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин был олицетворением красоты России, сказал РИА Новости стилист Владислав Лисовец. Он отметил, что это ужасная новость, которая его "просто убила". "В такое время так России нужна красота, нужны люди, которые будут давать надежду, вдохновлять людей, что все хорошо, что красота есть, и именно в этот момент происходит вот такое. Не могу найти слов", — добавил стилист.Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник на сайте Первого канала. Отмечается, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869150289.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин юдашкин, владислав лисовец, вячеслав зайцев
Культура, Валентин Юдашкин, Владислав Лисовец, Вячеслав Зайцев
Стилист Лисовец назвал Валентина Юдашкина олицетворением красоты России
Стилист Влад Лисовец назвал смерть Валентина Юдашкина трагедией
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин был олицетворением красоты России, сказал РИА Новости стилист Владислав Лисовец.
«
"Это трагедия, это трагедия уже для России. Если Вячеслав Зайцев (умерший 30 апреля на 86-м году жизни. — Прим. ред.) — это трагедия и для советской эпохи, и для России, то Валентин Юдашкин — это олицетворение красоты именно России", — говорит Лисовец.
Он отметил, что это ужасная новость, которая его "просто убила". "В такое время так России нужна красота, нужны люди, которые будут давать надежду, вдохновлять людей, что все хорошо, что красота есть, и именно в этот момент происходит вот такое. Не могу найти слов", — добавил стилист.
Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщили во вторник на сайте Первого канала. Отмечается, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
Елена Драпеко отметила, что Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды