Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Валентин Юдашкин пришел в большой модный мир в ключевой момент экономического перелома: разрушался Советский Союз, начиналась новая жизнь, еще толком никому не понятная, но полная азарта и авантюризма. А параллельно на Западе снова возникала мода на все российское. И Юдашкин поймал этот тренд. Мостик из прошлого в будущееУспех ему принесла коллекция "Фаберже", где все модели были связаны со знаменитыми пасхальными сокровищами, созданными великим ювелирным домом. Юдашкин идеально перекинул смысловой мостик из прошлого в будущее, четко определив свое кредо: он готов быть верным историческим и художественным традициям, но при этом всегда будет новатором и даже оставлять пространство для некоторой художественной провокации. И его творение возымело невероятный успех — одно из платьев для своей коллекции костюмов даже приобрел Лувр.Художник и бизнесменНу а молодой дизайнер сразу же пошел по пути развертывания собственного большого бренда: создал коллекцию прет-а-порте, начал выпуск парфюмерии. То есть действовал так же, как любой другой европейский модный дом. И показывал себя не только художником, но и бизнесменом, хорошо понимающим законы рынка. Его модный дом получает статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, а затем становится и полноправным членом Французской федерации высокой моды, первым в России удостоившись такого статуса.От платьев звезд до военной формыОн с радостью одевает своих друзей-звезд: платье "от Юдашкина" на красной дорожке какого-нибудь кино- или театрального фестиваля вызывает у журналистов не меньше пересудов, чем новая модель французских домов.В 2008 году он участвовал в разработке образцов формы для российских военнослужащих. Новые мундиры в народе сразу же окрестили "юдашкинскими", хотя на самом деле модельер проектировал лишь парадную униформу, а не повседневную. Ее он тоже предложил Министерству обороны, но в пошив пошел другой проект.Последние годыОн был невероятно работоспособен и медиен. Снимался в кино в роли самого себя, пару раз запел на эстраде вместе с друзьями-артистами. И даже когда в последние годы Юдашкина настигла опасная (и, как выяснилось, смертельная) болезнь, он не сдался. Помогала ему в этом семья: жена Марина постоянно была рядом и всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях. Модельер не боялся рассказывать в интервью о своем состоянии и о том, как он проходит курсы лечения. И получал колоссальную поддержку от поклонников во всех социальных сетях. Он продолжал оставаться активным буквально до последнего вздоха: то принимал участие в жюри различных конкурсов, то появлялся на публичных мероприятиях в качестве специального гостя. И продолжал придумывать новые коллекции.Со своим давним соперником, Славой Зайцевым, они долго делили место главного российского кутюрье. И в конце концов примирились: в прошлом году Московская неделя моды открывалась показом Зайцева, а закрывалась коллекцией Юдашкина.Так получилось, что они и в вечность шагнули почти одновременно, с разницей в пару дней.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Валентин Юдашкин пришел в большой модный мир в ключевой момент экономического перелома: разрушался Советский Союз, начиналась новая жизнь, еще толком никому не понятная, но полная азарта и авантюризма. А параллельно на Западе снова возникала мода на все российское. И Юдашкин поймал этот тренд.
Мостик из прошлого в будущее
Успех ему принесла коллекция "Фаберже", где все модели были связаны со знаменитыми пасхальными сокровищами, созданными великим ювелирным домом. Юдашкин идеально перекинул смысловой мостик из прошлого в будущее, четко определив свое кредо: он готов быть верным историческим и художественным традициям, но при этом всегда будет новатором и даже оставлять пространство для некоторой художественной провокации. И его творение возымело невероятный успех — одно из платьев для своей коллекции костюмов даже приобрел Лувр.
Модельер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Ну а молодой дизайнер сразу же пошел по пути развертывания собственного большого бренда: создал коллекцию прет-а-порте, начал выпуск парфюмерии. То есть действовал так же, как любой другой европейский модный дом. И показывал себя не только художником, но и бизнесменом, хорошо понимающим законы рынка. Его модный дом получает статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, а затем становится и полноправным членом Французской федерации высокой моды, первым в России удостоившись такого статуса.
Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo Fashion Week в Москве
Он с радостью одевает своих друзей-звезд: платье "от Юдашкина" на красной дорожке какого-нибудь кино- или театрального фестиваля вызывает у журналистов не меньше пересудов, чем новая модель французских домов.
Церемония вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
В 2008 году он участвовал в разработке образцов формы для российских военнослужащих. Новые мундиры в народе сразу же окрестили "юдашкинскими", хотя на самом деле модельер проектировал лишь парадную униформу, а не повседневную. Ее он тоже предложил Министерству обороны, но в пошив пошел другой проект.
Последние годы
Он был невероятно работоспособен и медиен. Снимался в кино в роли самого себя, пару раз запел на эстраде вместе с друзьями-артистами.
И даже когда в последние годы Юдашкина настигла опасная (и, как выяснилось, смертельная) болезнь, он не сдался. Помогала ему в этом семья: жена Марина постоянно была рядом и всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях. Модельер не боялся рассказывать в интервью о своем состоянии и о том, как он проходит курсы лечения. И получал колоссальную поддержку от поклонников во всех социальных сетях. Он продолжал оставаться активным буквально до последнего вздоха: то принимал участие в жюри различных конкурсов, то появлялся на публичных мероприятиях в качестве специального гостя. И продолжал придумывать новые коллекции.
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Со своим давним соперником, Славой Зайцевым, они долго делили место главного российского кутюрье. И в конце концов примирились: в прошлом году Московская неделя моды открывалась показом Зайцева, а закрывалась коллекцией Юдашкина.
Так получилось, что они и в вечность шагнули почти одновременно, с разницей в пару дней.
Умер Вячеслав Зайцев: "красный модельер" и "солнечный зайчик"
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