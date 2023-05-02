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Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:45 02.05.2023 (обновлено: 16:18 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html
Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина
Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина
Валентин Юдашкин пришел в большой модный мир в ключевой момент экономического перелома: разрушался Советский Союз, начиналась новая жизнь, еще толком никому не... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:45
2023-05-02T16:18
культура
валентин юдашкин
знаменитости
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Валентин Юдашкин пришел в большой модный мир в ключевой момент экономического перелома: разрушался Советский Союз, начиналась новая жизнь, еще толком никому не понятная, но полная азарта и авантюризма. А параллельно на Западе снова возникала мода на все российское. И Юдашкин поймал этот тренд. Мостик из прошлого в будущееУспех ему принесла коллекция "Фаберже", где все модели были связаны со знаменитыми пасхальными сокровищами, созданными великим ювелирным домом. Юдашкин идеально перекинул смысловой мостик из прошлого в будущее, четко определив свое кредо: он готов быть верным историческим и художественным традициям, но при этом всегда будет новатором и даже оставлять пространство для некоторой художественной провокации. И его творение возымело невероятный успех — одно из платьев для своей коллекции костюмов даже приобрел Лувр.Художник и бизнесменНу а молодой дизайнер сразу же пошел по пути развертывания собственного большого бренда: создал коллекцию прет-а-порте, начал выпуск парфюмерии. То есть действовал так же, как любой другой европейский модный дом. И показывал себя не только художником, но и бизнесменом, хорошо понимающим законы рынка. Его модный дом получает статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, а затем становится и полноправным членом Французской федерации высокой моды, первым в России удостоившись такого статуса.От платьев звезд до военной формыОн с радостью одевает своих друзей-звезд: платье "от Юдашкина" на красной дорожке какого-нибудь кино- или театрального фестиваля вызывает у журналистов не меньше пересудов, чем новая модель французских домов.В 2008 году он участвовал в разработке образцов формы для российских военнослужащих. Новые мундиры в народе сразу же окрестили "юдашкинскими", хотя на самом деле модельер проектировал лишь парадную униформу, а не повседневную. Ее он тоже предложил Министерству обороны, но в пошив пошел другой проект.Последние годыОн был невероятно работоспособен и медиен. Снимался в кино в роли самого себя, пару раз запел на эстраде вместе с друзьями-артистами. И даже когда в последние годы Юдашкина настигла опасная (и, как выяснилось, смертельная) болезнь, он не сдался. Помогала ему в этом семья: жена Марина постоянно была рядом и всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях. Модельер не боялся рассказывать в интервью о своем состоянии и о том, как он проходит курсы лечения. И получал колоссальную поддержку от поклонников во всех социальных сетях. Он продолжал оставаться активным буквально до последнего вздоха: то принимал участие в жюри различных конкурсов, то появлялся на публичных мероприятиях в качестве специального гостя. И продолжал придумывать новые коллекции.Со своим давним соперником, Славой Зайцевым, они долго делили место главного российского кутюрье. И в конце концов примирились: в прошлом году Московская неделя моды открывалась показом Зайцева, а закрывалась коллекцией Юдашкина.Так получилось, что они и в вечность шагнули почти одновременно, с разницей в пару дней.
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валентин юдашкин, знаменитости
Культура, Валентин Юдашкин, Знаменитости

Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Валентин Юдашкин пришел в большой модный мир в ключевой момент экономического перелома: разрушался Советский Союз, начиналась новая жизнь, еще толком никому не понятная, но полная азарта и авантюризма. А параллельно на Западе снова возникала мода на все российское. И Юдашкин поймал этот тренд.

Мостик из прошлого в будущее

Успех ему принесла коллекция "Фаберже", где все модели были связаны со знаменитыми пасхальными сокровищами, созданными великим ювелирным домом. Юдашкин идеально перекинул смысловой мостик из прошлого в будущее, четко определив свое кредо: он готов быть верным историческим и художественным традициям, но при этом всегда будет новатором и даже оставлять пространство для некоторой художественной провокации. И его творение возымело невероятный успех — одно из платьев для своей коллекции костюмов даже приобрел Лувр.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках Недели моды Moscow Fashion Week в Гостином Дворе в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках Недели моды Moscow Fashion Week в Гостином Дворе в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 6
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето — 2019 на Неделе моды в Париже

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето — 2019 на Неделе моды в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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2 из 6
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России" в Гостином Дворе в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России" в Гостином Дворе в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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3 из 6
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсетиМодельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсети
4 из 6
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 6
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. (Москва)

Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве

Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. (Москва)

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках Недели моды Moscow Fashion Week в Гостином Дворе в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 6

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето — 2019 на Неделе моды в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
2 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России" в Гостином Дворе в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
3 из 6
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсети
4 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. (Москва)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 6

Художник и бизнесмен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Модельер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Ну а молодой дизайнер сразу же пошел по пути развертывания собственного большого бренда: создал коллекцию прет-а-порте, начал выпуск парфюмерии. То есть действовал так же, как любой другой европейский модный дом. И показывал себя не только художником, но и бизнесменом, хорошо понимающим законы рынка. Его модный дом получает статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, а затем становится и полноправным членом Французской федерации высокой моды, первым в России удостоившись такого статуса.

От платьев звезд до военной формы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo Fashion Week в Москве
Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo-Недели Моды в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo Fashion Week в Москве
Он с радостью одевает своих друзей-звезд: платье "от Юдашкина" на красной дорожке какого-нибудь кино- или театрального фестиваля вызывает у журналистов не меньше пересудов, чем новая модель французских домов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Церемония вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Церемония вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
В 2008 году он участвовал в разработке образцов формы для российских военнослужащих. Новые мундиры в народе сразу же окрестили "юдашкинскими", хотя на самом деле модельер проектировал лишь парадную униформу, а не повседневную. Ее он тоже предложил Министерству обороны, но в пошив пошел другой проект.

Последние годы

Он был невероятно работоспособен и медиен. Снимался в кино в роли самого себя, пару раз запел на эстраде вместе с друзьями-артистами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин с женой Мариной
Модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной
И даже когда в последние годы Юдашкина настигла опасная (и, как выяснилось, смертельная) болезнь, он не сдался. Помогала ему в этом семья: жена Марина постоянно была рядом и всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях. Модельер не боялся рассказывать в интервью о своем состоянии и о том, как он проходит курсы лечения. И получал колоссальную поддержку от поклонников во всех социальных сетях. Он продолжал оставаться активным буквально до последнего вздоха: то принимал участие в жюри различных конкурсов, то появлялся на публичных мероприятиях в качестве специального гостя. И продолжал придумывать новые коллекции.
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Со своим давним соперником, Славой Зайцевым, они долго делили место главного российского кутюрье. И в конце концов примирились: в прошлом году Московская неделя моды открывалась показом Зайцева, а закрывалась коллекцией Юдашкина.
Так получилось, что они и в вечность шагнули почти одновременно, с разницей в пару дней.
Модельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Умер Вячеслав Зайцев: "красный модельер" и "солнечный зайчик"
1 мая, 00:04
 
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