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Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:01 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yamy-1869269148.html
Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом
Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом - РИА Новости, 02.05.2023
Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом
В Подмосковье проведут ремонт ям во дворах и проездах. Первый этап работ подойдет к концу в июне. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Подмосковье проведут ремонт ям во дворах и проездах. Первый этап работ подойдет к концу в июне. Об этом сообщил телеканал "360".Во время первого этапа ремонта в порядок приведут свыше 300 тыс. квадратных метров дорог. Глава ГУСТ Светлана Аипова пояснила, что дефекты выявили и оцифровали осенью. Сейчас работы в самом разгаре. В апреле специалисты утвердили план на вторую волну. К нему приступят летом. Аипова подчеркнула, что уже сейчас в порядок привели 95 тыс. квадратных метров дорог."Что касается второй волны, то на данный момент уже зафиксировано 293 935,38 квадратных метров. Работы проводятся в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, при софинансировании муниципалитетов. Общая сумма на ямочный ремонт предусмотрена в 792,886 млн рублей", – отметила Светлана Аипова.Работы первой волны задействуют 39 округов. Сведения о качестве их проведения будут размещать в системе АИС МДП на платформе СКПДИ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом

© РИА Новости / Александр КряжевРабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Подмосковье проведут ремонт ям во дворах и проездах. Первый этап работ подойдет к концу в июне. Об этом сообщил телеканал "360".
Во время первого этапа ремонта в порядок приведут свыше 300 тыс. квадратных метров дорог. Глава ГУСТ Светлана Аипова пояснила, что дефекты выявили и оцифровали осенью. Сейчас работы в самом разгаре. В апреле специалисты утвердили план на вторую волну. К нему приступят летом. Аипова подчеркнула, что уже сейчас в порядок привели 95 тыс. квадратных метров дорог.
"Что касается второй волны, то на данный момент уже зафиксировано 293 935,38 квадратных метров. Работы проводятся в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, при софинансировании муниципалитетов. Общая сумма на ямочный ремонт предусмотрена в 792,886 млн рублей", – отметила Светлана Аипова.
Работы первой волны задействуют 39 округов. Сведения о качестве их проведения будут размещать в системе АИС МДП на платформе СКПДИ.
 
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