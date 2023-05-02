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Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом

Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом - РИА Новости, 02.05.2023

Первый этап ремонта ям на дорогах Подмосковья завершат летом

В Подмосковье проведут ремонт ям во дворах и проездах. Первый этап работ подойдет к концу в июне. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:01

2023-05-02T20:01

2023-05-02T20:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Подмосковье проведут ремонт ям во дворах и проездах. Первый этап работ подойдет к концу в июне. Об этом сообщил телеканал "360".Во время первого этапа ремонта в порядок приведут свыше 300 тыс. квадратных метров дорог. Глава ГУСТ Светлана Аипова пояснила, что дефекты выявили и оцифровали осенью. Сейчас работы в самом разгаре. В апреле специалисты утвердили план на вторую волну. К нему приступят летом. Аипова подчеркнула, что уже сейчас в порядок привели 95 тыс. квадратных метров дорог."Что касается второй волны, то на данный момент уже зафиксировано 293 935,38 квадратных метров. Работы проводятся в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, при софинансировании муниципалитетов. Общая сумма на ямочный ремонт предусмотрена в 792,886 млн рублей", – отметила Светлана Аипова.Работы первой волны задействуют 39 округов. Сведения о качестве их проведения будут размещать в системе АИС МДП на платформе СКПДИ.

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московская область (подмосковье)