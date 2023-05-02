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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 02.05.2023
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15:57 02.05.2023 (обновлено: 16:29 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869190111.html
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 02.05.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:57
2023-05-02T16:29
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
владимир рогов
в мире
павлоград
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.По его словам, звуки разрывов были слышны в разных районах города, подробности уточняются.По данным украинского издания "Обозреватель", в Запорожье прогремел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога.Накануне Рогов сообщил, что российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые ВСУ использовали для подготовки наступательных действий на Запорожском направлении.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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запорожье, киев, запорожская область, владимир рогов, в мире, павлоград, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире, Павлоград, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
«

"В Запорожье громко. Сегодня начиная примерно с 15:30 в областном центре, временно оккупированном режимом (президента Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, прозвучали несколько взрывов. Они были слышны в разных районах города", — написал он.

По его словам, звуки разрывов были слышны в разных районах города, подробности уточняются.
По данным украинского издания "Обозреватель", в Запорожье прогремел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога.
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Накануне Рогов сообщил, что российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые ВСУ использовали для подготовки наступательных действий на Запорожском направлении.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевЗапорожская областьВладимир РоговВ миреПавлоградДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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