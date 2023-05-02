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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 02.05.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:57
2023-05-02T15:57
2023-05-02T16:29
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
владимир рогов
в мире
павлоград
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.По его словам, звуки разрывов были слышны в разных районах города, подробности уточняются.По данным украинского издания "Обозреватель", в Запорожье прогремел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога.Накануне Рогов сообщил, что российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые ВСУ использовали для подготовки наступательных действий на Запорожском направлении.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов