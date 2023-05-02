Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю
Дегтярев: павильон Хабаровского края откроется на выставке "Россия" на ВДНХ к ноябрю
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
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"Хабаровский край начинает подготовку к участию в Международной выставке-форуме "Россия"... На площадке ВДНХ в Москве уже к ноябрю появится павильон Хабаровского края, где на протяжении нескольких месяцев будут проводиться деловая и культурная программы", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что главная задача - представить Хабаровский край на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития нашей территории".
Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.