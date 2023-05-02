https://ria.ru/20230502/vystavka-1869049030.html

Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю

Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю - РИА Новости, 02.05.2023

Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю

Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:09

2023-05-02T07:09

2023-05-02T07:09

михаил дегтярев

владимир путин

сергей кириенко

москва

россия

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798215297_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_29fb921cf128907f55ac6a628e8f7f90.jpg

ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что главная задача - представить Хабаровский край на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития нашей территории". Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.

https://ria.ru/20230412/metan-1864645569.html

москва

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил дегтярев, владимир путин, сергей кириенко, москва, россия, хабаровский край