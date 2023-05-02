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Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю - РИА Новости, 02.05.2023
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07:09 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/vystavka-1869049030.html
Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю
Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю - РИА Новости, 02.05.2023
Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю
Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:09
2023-05-02T07:09
михаил дегтярев
владимир путин
сергей кириенко
москва
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что главная задача - представить Хабаровский край на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития нашей территории". Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.
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михаил дегтярев, владимир путин, сергей кириенко, москва, россия, хабаровский край
Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Москва, Россия, Хабаровский край
Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" к ноябрю

Дегтярев: павильон Хабаровского края откроется на выставке "Россия" на ВДНХ к ноябрю

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве к ноябрю, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Хабаровский край начинает подготовку к участию в Международной выставке-форуме "Россия"... На площадке ВДНХ в Москве уже к ноябрю появится павильон Хабаровского края, где на протяжении нескольких месяцев будут проводиться деловая и культурная программы", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что главная задача - представить Хабаровский край на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития нашей территории".
Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.
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Михаил ДегтяревВладимир ПутинСергей КириенкоМоскваРоссияХабаровский край
 
 
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