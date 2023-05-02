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В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
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16:38 02.05.2023
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В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации
В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:38
2023-05-02T16:38
специальная военная операция на украине
госдума рф
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что такая норма с 14 июля 2022 года уже действует для других членов семей погибших участников спецоперации, а также для фактических воспитателей - то есть с даты, когда закон вступил в силу. "Но она не распространяется на все случаи, возникшие до - люди, потерявшие своих близких в зоне СВО до 14 июля, на выплаты рассчитывать не могут. Предложение устранить эту несправедливость мы отразили в третьем докладе Рабочей группы по вопросам СВО, который недавно был представлен президенту. Рассчитываем, что коллеги в ГД и СФ оперативно рассмотрят его и поддержат", - заключил руководитель рабочей группы.
РИА Новости
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госдума рф, андрей турчак, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Андрей Турчак, Единая Россия, Общество
В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

Рабочая группа по спецоперации внесла в ГД проект о выплатах воспитателям погибших бойцов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
«
"Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, которого ждали фактические воспитатели наших бойцов, погибших в первые месяцы спецоперации, - старшие братья или сестры, бабушки и дедушки, другие родственники. Он позволит им получить выплаты по обязательному государственному страхованию", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он отметил, что такая норма с 14 июля 2022 года уже действует для других членов семей погибших участников спецоперации, а также для фактических воспитателей - то есть с даты, когда закон вступил в силу.
"Но она не распространяется на все случаи, возникшие до - люди, потерявшие своих близких в зоне СВО до 14 июля, на выплаты рассчитывать не могут. Предложение устранить эту несправедливость мы отразили в третьем докладе Рабочей группы по вопросам СВО, который недавно был представлен президенту. Рассчитываем, что коллеги в ГД и СФ оперативно рассмотрят его и поддержат", - заключил руководитель рабочей группы.
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАндрей ТурчакЕдиная РоссияОбщество
 
 
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