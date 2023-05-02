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В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023

В ГД внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:38

2023-05-02T16:38

2023-05-02T16:38

специальная военная операция на украине

госдума рф

андрей турчак

единая россия

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что такая норма с 14 июля 2022 года уже действует для других членов семей погибших участников спецоперации, а также для фактических воспитателей - то есть с даты, когда закон вступил в силу. "Но она не распространяется на все случаи, возникшие до - люди, потерявшие своих близких в зоне СВО до 14 июля, на выплаты рассчитывать не могут. Предложение устранить эту несправедливость мы отразили в третьем докладе Рабочей группы по вопросам СВО, который недавно был представлен президенту. Рассчитываем, что коллеги в ГД и СФ оперативно рассмотрят его и поддержат", - заключил руководитель рабочей группы.

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госдума рф, андрей турчак, единая россия, общество