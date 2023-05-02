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Путин провел встречу с губернатором Воронежской области

Путин провел встречу с губернатором Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023

Путин провел встречу с губернатором Воронежской области

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:03

2023-05-02T18:03

2023-05-02T19:05

воронежская область

владимир путин

александр гусев (государственный служащий)

экономика

общество

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.В начале встречи президент отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул о проблемных вопросах."У вас действительно все стабильно, и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России, инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230417/lgoty-1865859447.html

воронежская область

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2023

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воронежская область, владимир путин, александр гусев (государственный служащий), экономика, общество