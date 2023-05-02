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Путин провел встречу с губернатором Воронежской области
Путин провел встречу с губернатором Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023
Путин провел встречу с губернатором Воронежской области
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:03
2023-05-02T18:03
2023-05-02T19:05
воронежская область
владимир путин
александр гусев (государственный служащий)
экономика
общество
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.В начале встречи президент отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул о проблемных вопросах."У вас действительно все стабильно, и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России, инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно", - сказал глава государства.
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воронежская область, владимир путин, александр гусев (государственный служащий), экономика, общество
Воронежская область, Владимир Путин, Александр Гусев (государственный служащий), Экономика, Общество
Путин провел встречу с губернатором Воронежской области
Путин обсудил с губернатором Воронежской области Гусевым проблемные вопросы в регионе
С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
В начале встречи президент отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул о проблемных вопросах.
"У вас действительно все стабильно, и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России, инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно", - сказал глава государства.
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