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Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
10:37 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/vrachi-1869075651.html
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки - РИА Новости, 02.05.2023
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:37
2023-05-02T10:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В городскую больницу Сергиево-Посада поступило 2 ребенка в возрасте двух и пяти лет, которые со слов родителей проглотили инородные предметы. После проведенного обследования было установлено, что мальчик проглотил насадку от шуруповерта, а девочка пластиковый крючок от вешалки."Под рентген-контролем инородные предметы вышли естественным путем и не задели жизненно-важные органы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны", - сообщили в ведомстве.В Минздраве напомнили о технике безопасности и призвали родителей не оставлять детей без присмотра при наличии мелких посторонних предметов в квартире.
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПодмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В городскую больницу Сергиево-Посада поступило 2 ребенка в возрасте двух и пяти лет, которые со слов родителей проглотили инородные предметы. После проведенного обследования было установлено, что мальчик проглотил насадку от шуруповерта, а девочка пластиковый крючок от вешалки.
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"Под рентген-контролем инородные предметы вышли естественным путем и не задели жизненно-важные органы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны", - сообщили в ведомстве.
В Минздраве напомнили о технике безопасности и призвали родителей не оставлять детей без присмотра при наличии мелких посторонних предметов в квартире.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
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