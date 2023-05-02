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Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки - РИА Новости, 02.05.2023
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки
Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:37
2023-05-02T10:37
2023-05-02T10:37
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В городскую больницу Сергиево-Посада поступило 2 ребенка в возрасте двух и пяти лет, которые со слов родителей проглотили инородные предметы. После проведенного обследования было установлено, что мальчик проглотил насадку от шуруповерта, а девочка пластиковый крючок от вешалки."Под рентген-контролем инородные предметы вышли естественным путем и не задели жизненно-важные органы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны", - сообщили в ведомстве.В Минздраве напомнили о технике безопасности и призвали родителей не оставлять детей без присмотра при наличии мелких посторонних предметов в квартире.
https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи