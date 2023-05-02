https://ria.ru/20230502/vrachi-1869075651.html

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки - РИА Новости, 02.05.2023

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего крючок от вешалки

Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:37

2023-05-02T10:37

2023-05-02T10:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врачи из Сергиево-Посадской городской больницы спасли ребенка, достав из желудка крючок от вешалки для одежды, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В городскую больницу Сергиево-Посада поступило 2 ребенка в возрасте двух и пяти лет, которые со слов родителей проглотили инородные предметы. После проведенного обследования было установлено, что мальчик проглотил насадку от шуруповерта, а девочка пластиковый крючок от вешалки."Под рентген-контролем инородные предметы вышли естественным путем и не задели жизненно-важные органы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны", - сообщили в ведомстве.В Минздраве напомнили о технике безопасности и призвали родителей не оставлять детей без присмотра при наличии мелких посторонних предметов в квартире.

https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи