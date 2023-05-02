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Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 02.05.2023
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15:00 02.05.2023 (обновлено: 15:13 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/voprosy-1869174859.html
Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин
Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 02.05.2023
Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин
Власти России будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах и добиваться возвращения там жизни в нормальное русло, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:00
2023-05-02T15:13
россия
мариуполь
владимир путин
херсонская область
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Власти России будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах и добиваться возвращения там жизни в нормальное русло, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло", - сказал Путин перед церемонией ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, которая проходила в режиме видеосвязи.Он отметил, что несмотря на все сложности в Запорожской, в Херсонской областях, а также на Донбассе, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство. -
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россия, мариуполь, владимир путин, херсонская область
Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Херсонская область
Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин

Путин: власти будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Власти России будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах и добиваться возвращения там жизни в нормальное русло, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло", - сказал Путин перед церемонией ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, которая проходила в режиме видеосвязи.
Он отметил, что несмотря на все сложности в Запорожской, в Херсонской областях, а также на Донбассе, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство. -
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